TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 21:04

MasterChef zeytinyağlı kuru incir dolması nasıl yapılır? Ege ve Osmanlı mutfağından zarif lezzet

MasterChef’te zeytinyağlı kuru incir dolması, tatlı ve tuzlu lezzetleri aynı tabakta buluşturan özel tarif. Ege mutfağının zeytinyağlı geleneğini Osmanlı sofralarının incelikli sunumuyla bir araya getiren lezzet, kuru incirin doğal tatlılığını iç harcın aromasıyla dengeliyor. Peki, zeytinyağlı kuru incir dolması nasıl yapılır, içine hangi malzemeler konur?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef zeytinyağlı kuru incir dolması nasıl yapılır? Ege ve Osmanlı mutfağından zarif lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 21:04

’te zeytinyağlı kuru incir dolması, alışılmış dolma çeşitlerinden ayrılan özgün lezzetiyle dikkat çekiyor. Tatlı ve tuzlu aromaları aynı tabakta buluşturan bu özel yemek, Ege mutfağının zeytinyağlı geleneğini Osmanlı sofralarının zarif lezzet anlayışıyla bir araya getiriyor. Kuru incirin kendine has tatlılığı, zeytinyağının hafifliğiyle birleşince ortaya hem farklı hem de merak uyandıran bir lezzet çıkıyor. Geleneksel tarifleri sevenlerin ilgisini çeken zeytinyağlı kuru incir dolması, MasterChef izleyicilerinin de dikkatini çekti.

ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI TARİFİ

Gerekli malzeme

  • 15 adet büyük boy kuru incir
  • 1/2 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1/2 çay kaşığı tarçın
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamak için öncelikle kuru incirleri kaynar su dolu bir tencereye alın ve yaklaşık 5 dakika haşlayın. Bu işlem incirlerin yumuşamasını ve daha kolay doldurulmasını sağlar. Haşlanan incirleri süzerek soğumaya bırakın.

İç pilavı hazırlamak için soğanı yemeklik doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyip soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinci tencereye ilave edin. Pirinçleri soğanlarla birlikte birkaç dakika kavurun. Bu aşamada tarifte kullanacağınız baharatları ve diğer iç harç malzemelerini de ekleyerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

Pirinçlerin üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen iç pilavı ocaktan alın ve demlenmesi için bir süre bekletin.

Soğuyan incirlerin sap kısımlarını kapak oluşturacak şekilde kesin. Çay kaşığı yardımıyla incirlerin içini dikkatlice açın. Hazırladığınız iç pilavı incirlerin içine, taşmayacak şekilde doldurun. Kestiğiniz sap parçalarını yeniden kapak olarak yerleştirebilirsiniz. Tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren zeytinyağlı kuru incir dolmanız servise hazır hâle gelir. Afiyet olsun!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef’te erikli Alman patates mantısı nasıl yapılır? Klasik mantıdan çok farklı
MasterChef uskumru dolması nasıl yapılır Görüntüsüyle iştah kabartan tarif!
ETİKETLER
#masterchef
#osmanlı mutfağı
#Ege Mutfağı
#Yemek Tarifleri
#Zeytinyağlı Kuru Incir Dolması
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.