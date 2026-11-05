MasterChef zeytinyağlı kuru incir dolması nasıl yapılır? Ege ve Osmanlı mutfağından zarif lezzet

MasterChef’te zeytinyağlı kuru incir dolması, alışılmış dolma çeşitlerinden ayrılan özgün lezzetiyle dikkat çekiyor. Tatlı ve tuzlu aromaları aynı tabakta buluşturan bu özel yemek, Ege mutfağının zeytinyağlı geleneğini Osmanlı sofralarının zarif lezzet anlayışıyla bir araya getiriyor. Kuru incirin kendine has tatlılığı, zeytinyağının hafifliğiyle birleşince ortaya hem farklı hem de merak uyandıran bir lezzet çıkıyor. Geleneksel tarifleri sevenlerin ilgisini çeken zeytinyağlı kuru incir dolması, MasterChef izleyicilerinin de dikkatini çekti.

ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI TARİFİ

Gerekli malzeme

15 adet büyük boy kuru incir

1/2 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamak için öncelikle kuru incirleri kaynar su dolu bir tencereye alın ve yaklaşık 5 dakika haşlayın. Bu işlem incirlerin yumuşamasını ve daha kolay doldurulmasını sağlar. Haşlanan incirleri süzerek soğumaya bırakın.

İç pilavı hazırlamak için soğanı yemeklik doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyip soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinci tencereye ilave edin. Pirinçleri soğanlarla birlikte birkaç dakika kavurun. Bu aşamada tarifte kullanacağınız baharatları ve diğer iç harç malzemelerini de ekleyerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

Pirinçlerin üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen iç pilavı ocaktan alın ve demlenmesi için bir süre bekletin.

Soğuyan incirlerin sap kısımlarını kapak oluşturacak şekilde kesin. Çay kaşığı yardımıyla incirlerin içini dikkatlice açın. Hazırladığınız iç pilavı incirlerin içine, taşmayacak şekilde doldurun. Kestiğiniz sap parçalarını yeniden kapak olarak yerleştirebilirsiniz. Tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren zeytinyağlı kuru incir dolmanız servise hazır hâle gelir. Afiyet olsun!