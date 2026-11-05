MasterChef’te erikli Alman patates mantısı nasıl yapılır? Klasik mantıdan çok farklı

Erikli Alman Patates Mantısı, klasik mantıdan farklı olarak patates temelli yapısıyla öne çıkıyor. Tarifin en dikkat çekici tarafı ise erik kullanılması. Meyvenin kendine özgü aroması, patatesin yumuşak ve doyurucu lezzetiyle buluşarak alışılmışın dışında bir tat dengesi oluşturuyor. MasterChef tariflerini evde denemeyi sevenler için bu yemek, mutfakta yeni bir şeyler keşfetme fırsatı sunuyor. İşte merak edilen Erikli Alman Patates Mantısı tarifinin detayları.

ERİKLİ ALMAN PATATES MANTISI TARİFİ

Gerekli malzeme:

454 g haşlanmış patates

1 tatlı kaşığı tereyağı

¼ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı tuz 270 g un

270 g un 1 büyük yumurta

20 adet küçük mürdüm eriği

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

100 g ince galeta unu

Tarçınlı şeker:

200 g şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

ERİKLİ ALMAN PATATES MANTISI NASIL YAPILIR?

Patatesleri kabuklarıyla haşlayın, sıcakken soyup ezin. Tereyağı ve tuzu ekleyin.

Unu ve yumurtayı ilave ederek 3-4 dakika yumuşak, elastik bir hamur yoğurun.

Hamuru sıcakken unlanmış tezgahta yaklaşık 8,5 mm kalınlığında açın. 20 kareye kesin.

Her karenin ortasına bir mürdüm eriği koyun. Hamuru etrafına sarıp kenarlarını iyice kapatın ve yuvarlayın.

Mantıları su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın mantoları suyun içine atın. Kaynama noktasının hemen altındaki suda, yüzeye çıkana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Delikli kepçeyle çıkarıp süzün.

Tereyağı ve sıvı yağda galeta ununu altın rengi olana kadar kavurun.

Haşlanmış mantıları galeta ununa bulayın.

Şeker ve tarçını karıştırıp servis sırasında üzerine bolca serpin.

Servis: Mantıyı ortadan keserek açın, eriğin çekirdeğini çıkarın ve üzerine tarçınlı şeker ekleyin.

ERİKLİ ALMAN PATATES MANTISI YAPMANIN PÜF NOKTASI

Mantıların hamuru tamamen kapalı olmalı ve haşlama suyu şiddetli kaynamamalıdır; böylece dağılmazlar.