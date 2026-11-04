MasterChef uskumru dolması nasıl yapılır Görüntüsüyle iştah kabartan tarif!

MasterChef uskumru dolması tarifi, balık severlerin ilgisini çekti. İlk bakışta alışılmış balık tariflerinden ayrılan bu lezzet, hem görüntüsü hem de sunumuyla sofrada hemen dikkat çekiyor. Uskumrunun kendine özgü tadını farklı bir yorumla buluşturan tarif, yeni lezzetler denemeyi sevenlerin merakını artırıyor. Açıkçası klasik balık yemeklerinden sıkılanlar için oldukça ilgi çekici bir seçenek olabilir. Peki, MasterChef uskumru dolması nasıl yapılıyor, hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor.

MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI TARİFİ

Gerekli malzeme

Balık ve iç harcı için:

4 adet orta boy uskumru

Çeyrek adet soğan

Yarım su bardağı pirinç

Yarım çay kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı çam fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Çeyrek çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Çeyrek çay kaşığı yenibahar

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı şeker

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Kaplamak ve kızartmak için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı galeta unu

Zeytinyağı

MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak uskumruların yüzgeçlerini temizleyin. Balıkların sırtına hafifçe bastırarak omurgayı etinden ayırın. Boyun ve omurga bağlantısını dikkatlice kestikten sonra iç organlarını çıkarın. Uzun ve keskin bir bıçakla balığın etini derisinden ayırın. Kuyruk bağlantısını da kestikten sonra çıkan etleri küçük parçalar hâlinde doğrayın.

İç harç için tavaya zeytinyağını alın ve doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun. Uskumru etlerini ekleyip birkaç dakika pişirin. Ardından çam fıstığı ve domates salçasını ilave edin. Yıkanmış pirinçleri, tarçını, karabiberi, yenibaharı, kuş üzümünü, şekeri, tuzu ve kıyılmış maydanozu ekleyerek karıştırın. Sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çeken pilavı ocaktan alın ve 10-15 dakika dinlendirin.

Hazırladığınız iç pilavı balık derilerinin içine dikkatlice doldurun. Deriyi yırtmamaya özen gösterin. Uskumruları önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

Kızgın zeytinyağında her tarafı altın sarısı olana kadar kızartın. Daha hafif bir seçenek için yağlı kâğıt serili tepsiye alın, üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun!