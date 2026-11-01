MasterChef’te Somer Şef’in kalamar dolması nasıl yapılır? Deniz tarağına sucuklu tereyağı dokunuşu!

Somer Şef’in kalamar dolması, deniz ürünlerini iç harçla zenginleştiren, sunumuyla da dikkat çeken tariflerden biri. Kalamarın fazla sertleşmeden pişirilmesi, bu tarifte lezzet kadar önemli. Sucuklu tereyağında deniz tarağı tarifinde ise iki farklı aroma aynı tabakta buluşuyor.. Somer Şef’in tariflerini denemek isteyenler, malzeme miktarlarını ve pişirme adımlarını tarifin orijinal anlatımına göre uygulamalıdır.

SOMER ŞEF’İN KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Gerekli malzeme:

Kalamar Dolması

Kalamar

Su

Beyaz sirke

Karides

Akya

Sarımsak

Zeytinyağı

Pirinç

Tuz

Toz şeker

Zerdeçal

Tereyağı

Emmental peyniri

Tarhun

Nane

Balık Sulu Mürekkepli Krema Sos

Tereyağı

Sarımsak

Soya sosu

Balık suyu

Krema

Kalamar mürekkebi

Sucuklu Tereyağında Deniz Tarağı

Deniz tarağı

Sucuk

Tereyağı

Servis İçin

Deniz yıldızı

Oyster yaprağı

SOMER ŞEF’İN KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kalamarlara Ön Pişirme Uygula Su ve sirkeyi bir tencerede kaynat. Kalamar tüplerini ekle, ateşi ortaya indir ve 25 dakika pişir. Kalamarları sudan çıkarıp soğumaya bırak. Pişirme suyunu sakla.

İç harcı hazırla Karidesi ve balık 파일osunu ince doğra. Sarımsağı ince dilimle. Pirinci soğuk akan suyun altında yıkayıp süz. Zeytinyağını bir tavada orta ateşte ısıt. Sarımsağı ekleyip 1 dakika pişir. Pirinci ilave et, 1 dakika karıştırarak kavur. Balık, karides, tuz ve şekeri ekleyip 1 dakika daha karıştır. Kalamarın pişirme suyundan al, zerdeçalla karıştır ve pirince ekle. Kapağını kapatıp kısık ateşte 5 dakika pişir. Ocaktan al, kapağını aç ve soğumaya bırak.

Harcı tamamla Ön pişirilmiş kalamar tüplerinden birini ince doğra. Kullanacaksan temizlenmiş dokunaçlarını da ince doğra. Pirinçli harca ekle. Tereyağı, rendelenmiş Emmental, tarhun ve naneyi ilave edip karıştır.

Kalamarları doldur Kalan kalamar tüplerine iç harç doldur. Pirincin genişlemesi için harcı sıkıştırma, ağız kısmında boşluk bırak.

Dolmaları pişir Kalamarları açık uçları yukarı bakacak şekilde, birbirlerini destekleyerek dik durabilecekleri bir tencereye diz. Ayırdığın pişirme suyundan ekle. Sıvı, kalamarların boyunun üçte ikisine ulaşmalı, ağız kısımları en az 2 cm dışarıda kalmalı. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika pişir.

Balık sulu mürekkepli krema sosu hazırla Tereyağını küçük bir sos tenceresinde erit. İkiye kesilmiş sarımsakları ekleyip renk aldırmadan yaklaşık 3 dakika pişir. Balık suyunu ekleyip hafifçe çektir. Ateşi kıs. Krema, soya sosu ve kalamar mürekkebini ilave et. Mürekkep tamamen dağılana ve sos kaşığın arkasını hafifçe kaplayacak kıvama gelene kadar karıştırarak pişir. Sarımsakları çıkar, sosu sıcak tut.

Deniz taraklarını ve kalamar dolmalarını tavada pişir Pişmiş kalamar dolmalarını süzüp dışlarını kurula. Deniz taraklarını da iyice kurula. Sucukları tereyağıyla birlikte geniş bir tavaya al. Orta ateşte, sucuklar yağını salıp hafifçe renk alana kadar pişir. Deniz taraklarını ekle. Ardından kalamar dolmalarını tavaya yerleştir. Deniz taraklarını iki yüzü renk alacak şekilde pişir. Kalamar dolmalarını dikkatlice çevirerek dışlarına hafifçe renk aldır. Pişirme boyunca tavada oluşan sucuklu tereyağını üzerlerine gezdir.

Tabakla Balık sulu mürekkepli krema sosu tabağın yarısına yay. Her tabağa 3 adet kalamar dolması ve 2 adet deniz tarağı yerleştir. Üzerlerine tavadan az miktarda sucuklu tereyağı ve sucuk parçaları gezdir. Deniz yıldızı ve oyster yaprağıyla sunumu tamamlayıp hemen servis et.