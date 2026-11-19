Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına İtalya'da forma giyen iki Hollandalı yıldızı yazdı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, hem orta sahaya kilit bir isim eklemek hem de hücum hattındaki seçenekleri değerlendirmek adına temaslarını sıklaştırdı.

OKAN BURUK'UN İKİ YILLIK TAKİBİ: TEUN KOOPMEİNERS

Galatasaray yönetimi, Juventus'ta yaşanan sakatlıklar sebebiyle son dönemde yeniden süre almaya başlayan ancak kulübün uzun vadeli planlarında yer almayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için bir kez daha harekete geçiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un iki yıldır yakından takip ettiği Hollandalı futbolcu için yönetimin ilk resmi teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılıların Koopmeiners transferi için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardığı ifade ediliyor. Juventus cephesinde bu sezon kadroda düşünülmeyen deneyimli orta saha, Khephren Thuram ve kaptan Manuel Locatelli'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniyle son haftalarda zorunlu olarak forma şansı buluyor. İtalyan ekibinde Thuram ve Locatelli'nin ocak ayında sahalara dönmesi beklenirken, iki ismin iyileşmesinin ardından Koopmeiners'in ayrılığına izin verileceği kaydediliyor.

NOA LANG YENİDEN GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılıların İtalya pazarındaki ikinci hedefi ise geçtiğimiz sezonun ocak ayında kiralık olarak kadroya katılan ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang. Napoli taraftarıyla bağları koparan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Hollandalı futbolcunun, tıpkı geçen sezon olduğu gibi ilk tercihinin yine Galatasaray olduğu vurgulanıyor.

Ancak Galatasaray yönetiminin, kadrodaki mevcut kanat oyuncularının fazlalığı nedeniyle Noa Lang için bonservis yerine yalnızca kiralama formülünü masada tuttuğu öğrenildi.

İKİ İSİM DE GALATASARAY'I YAKINDAN TANIYOR

Gündemdeki iki Hollandalı futbolcunun da sarı-kırmızılı camiaya yabancı olmaması dikkat çekiyor. Noa Lang, yarım sezon boyunca parçalı formayı başarıyla terletirken; Teun Koopmeiners ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde Galatasaray'a karşı iki maçta da sahaya çıkmıştı. O eşleşmede iki gol ve bir asistlik katkı veren Koopmeiners'e rağmen, turu geçen taraf Galatasaray olmuştu.