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İstanbul
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde polislerin 'dur' ihtarına uymayan 62 AAR 853 plakalı motosikletin sürücüsü K.B.K. kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü, gazetecilerin "Neden kaçtın polisten" sorusuna "Ehliyetim yoktu" cevabını verdi. Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 372 bin lira para cezası verildi.