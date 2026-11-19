Şanlıurfa'da facianın eşiğinden dönüldü: Damperini açık unutan kamyon üst geçide böyle çarptı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Tahılalan Mahallesi’nde yüreklerin ağza geldiği kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Damperini açık unutarak trafikte seyreden kamyonu fark eden diğer sürücüler, olası bir faciayı önlemek için peşine düşüp selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Bir yandan yol üzerindeki arkadaşlarını arayarak kamyonun durdurulmasını isteyen bir sürücü, o anları anbean kayda aldı. Ancak tüm uyarılara rağmen durdurulamayan kamyon, büyük bir gürültüyle üst geçide çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, kaydı alan sürücünün "Vurdu, yetişemedik. Damperliyi açık unutmuş. Selektör ile uyarmaya çalıştık ama yetişemedik" sözleri yaşanan paniği gözler önüne serdi.