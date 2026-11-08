Arkadaşlarının gazına geldi, 250 bin TL ceza yedi

Bursa'da 1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarının gazına gelerek polisin 'dur' ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye, yaklaşık 250 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Cezanın ardından arkadaşlarının kendisine destek olmayacağını düşünen sürücü, "Mustafa vermez" diyerek sitem etti. O anlar kameraya da yansıdı.