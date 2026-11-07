Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kadrosu açıklandı! Emre Belözoğlu 3 oyuncuyu kadroya almadı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Çorum'da karşı karşıya gelecek.

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçın çıkacak olan Fenerbahçe, Çorum FK mücadelesinin hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yatpığı son antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, idman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Maç için Çorum'a giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Kart cezalısı Archie Brown ile sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muric

FENERBAHÇE, ÇORUM'A GELDİ

Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.

Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti. Kafile, konaklayacağı otelin önünde taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, otel girişinde taraftarları selamladı. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na otel girişinde çiçek verdi.