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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:26

Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kadrosu açıklandı! Emre Belözoğlu 3 oyuncuyu kadroya almadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Çorum'a giden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'de kart cezalısı Archie Brown ile sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, kadroda yer almadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kadrosu açıklandı! Emre Belözoğlu 3 oyuncuyu kadroya almadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:26

'de 11. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile , yarın saat 16.00'da Çorum'da karşı karşıya gelecek.

Yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçın çıkacak olan Fenerbahçe, FK mücadelesinin hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yatpığı son antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, idman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kadrosu açıklandı! Emre Belözoğlu 3 oyuncuyu kadroya almadı

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Maç için Çorum'a giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Kart cezalısı Archie Brown ile sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muric

FENERBAHÇE, ÇORUM'A GELDİ

Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kadrosu açıklandı! Emre Belözoğlu 3 oyuncuyu kadroya almadı

Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve toplarını imzaladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.

Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kadrosu açıklandı! Emre Belözoğlu 3 oyuncuyu kadroya almadı

Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti. Kafile, konaklayacağı otelin önünde taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, otel girişinde taraftarları selamladı. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na otel girişinde çiçek verdi.

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ETİKETLER
#çorum
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Arca Çorum Fk
#Spor
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