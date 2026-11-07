Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 isim için yeniden gözaltı kararı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.
Akkaya 23 Eylül 2026'da savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı. Arıncı ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.