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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 20:37

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 isim için yeniden gözaltı kararı

Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Eski Genel Müdürü Yunus Arıncı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik de gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 isim için yeniden gözaltı kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 20:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 isim için yeniden gözaltı kararı

0:00 36
HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 isim için yeniden gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturması kapsamında daha önce serbest bırakılan iki isim yeniden gözaltına alınırken, iki kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Takasbank Eski Genel Müdürü Yunus Arınca yeniden gözaltına alındı.
Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026'da savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.
Yunus Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında gözaltı kararı verildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Akkaya 23 Eylül 2026'da savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı. Arıncı ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

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#Takasbank
#Bulls Yatırım
#Kemal Akkaya
#Yunus Arınca
#Gündem
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