Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede

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İstanbul
Fon soruşturması titizlikle yürütülmeye devam ediliyor. Soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yeniden ifadeye çağrılmıştı.
Yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya öğle saatlerinde adliyeye geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla yeniden ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.