Fon soruşturması titizlikle yürütülmeye devam ediliyor. Soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yeniden ifadeye çağrılmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede Fon soruşturması kapsamında daha önce ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yeniden ifadeye çağrılarak öğle saatlerinde adliyeye geldi. Fon soruşturması titizlikle yürütülüyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce ifade vermişti. Soruşturma kapsamında çift yeniden ifadeye çağrıldı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya öğle saatlerinde adliyeye geldi.

İFADE İÇİN ADLİYEDELER

Yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya öğle saatlerinde adliyeye geldi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla yeniden ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.