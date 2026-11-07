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Politika
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:44

AK Partili İnan'dan AK Parti teşkilatına fon soruşturması mesajı: "Kimsenin sizi mahcup etmesine izin vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarında parti teşkilatına seslendi. Milletin emanetine yanlış yapanların makama bakılmaksızın hesap verdiğini vurgulayan İnan "Kimsenin sizi mahcup etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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AK Partili İnan'dan AK Parti teşkilatına fon soruşturması mesajı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:44

  Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili , AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. İnan; partisinin kuruluş ilkeleri, kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, milletin birikimlerinin korunması, teşkilatların sorumluluğu ve İzmir’de yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili İnan'dan AK Parti teşkilatına fon soruşturması mesajı: "Kimsenin sizi mahcup etmesine izin vermeyeceğiz"

“DÜN HANGİ MAKAMI TAŞIMIŞ OLURSA OLSUN; BU MİLLETİN EMANETİNE YANLIŞ YAPAN KİM VARSA, BUGÜN GİDİP MAHKEME ÖNÜNDE HESABINI VERİYOR, BEDELİNİ ÖDÜYOR!”

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında bütün taraflar için aynı ölçünün esas alınması gerektiğini vurgulayan İnan, hukuki sorumluluğun yanında ahlaki ve vicdani sorumluluğa da işaret etti:
“Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur!”
“Bizim davamızda, AK Parti’nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur! Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun; bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa, bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor! Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir!”

“MÜCADELEMİZİ İKİ CEPHEDE SÜRDÜRECEĞİZ. BİR TARAFTA MİLLETİMİZİN ALIN TERİNE VE BİRİKİMLERİNE GÖZ DİKEN FONCULARLA. DİĞER TARAFTA İSE MUSTAFA SARIGÜL'DEN VE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINDAN RÜŞVET ALAN ÖZGÜR ÖZEL'LE”

Önümüzdeki dönemde mücadelelerini iki cephede sürdüreceklerini söyleyen İnan, milletin alın terini ve birikimlerini korumak amacıyla siyaset kurumunun üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti:

“Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz! Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi çökeceğiz! Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun!”

AK Partili İnan'dan AK Parti teşkilatına fon soruşturması mesajı: "Kimsenin sizi mahcup etmesine izin vermeyeceğiz"

ÖZGÜR ÖZEL İLE MUSTAFA SARIGÜL BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ; ONLAR EKİP ARKADAŞIDIR, YOL ARKADAŞIDIR! ‘TENCERE YUVARLANMIŞ KAPAĞINI BULMUŞ!’

İnan, mücadelenin diğer başlığına ilişkin açıklamasında ’in ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığı iddiasını dile getirerek şunları söyledi:

“Diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül’den ve belediye başkan adaylarından rüşvet alan Özgür Özel’le mücadele edeceğiz! İkisi de birbirinden beterdir, ikisi de birbirinden kötüdür! Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül birbirinden ayrı düşünülemez; onlar ekip arkadaşıdır, yol arkadaşıdır! Atalarımız ne güzel söylemiş: ‘Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş!’ Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül ikilisi tam da budur; al birini, vur ötekine!”

Özel hakkındaki iddialara ilişkin eleştirilerini sürdüren İnan, şu ifadeleri kullandı:
“Özgür Özel’in hakkındaki rüşvet iddialarının bini bir para! Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu atkıyla da aldı! Uşak’ta aldı, Antalya’da aldı; Özkan Yalım’dan, Muhittin Böcek’ten, Mustafa Sarıgül’den aldı!”

İNAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E: “İZMİR’DEN UZAK DUR. İZMİR’DE SANA HİÇ KİMSE 3 BİN STERLİN DEĞERİNDE LÜKS VİSKİLER HEDİYE ETMEZ, İZMİR’DEN UZAK DUR! BURADA HİÇ KİMSE SANA VAKKO ATKILARIN ARASINA SARIP SARMALAYIP 100 BİN DOLAR SIKIŞTIRMAZ, İZMİR’DEN UZAK DUR! BU ŞEHİRDE HİÇ KİMSE GECE VAKTİ SENİN ARABANIN BAGAJINA 250 BİN DOLARLIK ÇANTALAR BIRAKMAZ

Özgür Özel’in “İzmir’in 10. vekili benim” dediğini aktaran İnan, bu ifadeye tepki gösterdi. Özel’e yönelik rüşvet iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdüren İnan, şöyle konuştu:

“Şimdi duyuyoruz ki Özgür Özel çıkmış, hiç utanmadan ‘İzmir’in 10. vekili benim’ diyormuş! Hadi oradan! Sen hangi yüzle İzmir’in adını ağzına alıyorsun Özgür Özel?! Senin daha kendi partinde haraca bağlamadığın tek bir yol arkadaşın kalmamış! Şunu kulağına küpe et: Bu İzmir; senin Mustafa Sarıgül’den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir!”
“Boşuna heveslenme Özgür Özel! İzmir’de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir’den uzak dur! Burada hiç kimse sana Vakko atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir’den uzak dur! Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir’den uzak dur!”
“Artık yolun sonuna geldiniz! İzmir de, bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor! Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel! Sen bizim ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın gözünün içine bakabilecek birisi değilsin Özgür Özel! Sen bu aziz millete layık birisi hiç değilsin, hiç olmadın!”

“SİZLERİN BUGÜNE KADAR OMUZLARINIZDA TAŞIDIĞINIZ BU DAVAYA KİMSENİN LEKE SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ! KİMSENİN SİZİ MAHCUP ETMESİNE, YÜZÜNÜZÜ ÖNE EĞDİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!”

AK Parti’nin yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele etmek için yola çıktığını belirten İnan, kuruluş ilkelerine bağlılıklarını koruduklarını söyledi:
“Biz yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele etmek için yola çıkmış kadim bir hareketiz. 14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25. yılını kutladık, 3 Kasım’da iktidar oluşumuzun 24. yılına ulaştık. Bu 25 yıl boyunca bir gün bile kuruluş ilkelerimize sırtımızı dönmedik.”
“Siyasette nezaketi zayıflık, ölçülülüğü kararsızlık, vakar sahibi olmayı suskunluk zannedenler bu yaklaşımı anlayamazlar! Doğruları birazcık sesimizi yükselterek yüzlerine yüzlerine söylediğimizde nasıl rahatsız olduklarını biliyoruz. Ve verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı da özür dilemiyoruz, bu durumdan gayet memnunuz! Oysa biz biliyoruz ki güçlü siyaset, yalnızca güçlü söz söylemek değil; doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapabilmektir!”
Teşkilat mensuplarına seslenen İnan, davalarına ve teşkilatın emeğine sahip çıkacaklarını vurguladı:
“Sizlerin bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız bu davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz! Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz!”

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#Mustafa Sarıgül
#AK Parti
#Özgür Özel
#konak
#Eyyüp Kadir İnan
#Politika
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