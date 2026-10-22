Eyyüp Kadir İnan'dan dikkat çeken İzmir mesajı: "Fetret Devri bitmiştir"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Yıldız'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini hediye eden İnan, Yıldız'ın kent vizyonunu ve yerel yönetim sorumluluklarını yakından tanıyan bir isim olduğunu belirtti. İzmir'de mazeret üreten anlayışın sona erdiğini ve hizmet odaklı yeni bir döneme girildiğini ifade eden İnan, kentin fetret döneminin sona erdiğini söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM kürsüsünde dile getirdiği iddialara ve siyasi üslubuna tepki gösteren İnan, muhalefet liderliğinin tutarsız bir çizgi izlediğini savundu. İnan, "Gidip Meclis kürsüsünden bağımsız yargıya siyasi mesajlar vermeye kalkıyor. Eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik çalışanına rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını veremezdiniz" dedi.

Özel'in partililerle fısıldaşma iddialarına da yanıt veren İnan, "Kalabalıkta yapılan saygısızlıkların, atılan iftiraların, üretilen dedikoduların ve haysiyet cellatlığının tenhada özrü olmaz. Kapalı kapılar ardında, özel görüşmelerde 'Ben aslında onu demek istememiştim, siyaseten öyle söyledim' diyerek kıvırmak bizim kitabımızda yoktur. Ne sen ne de kendi siyasi ikbalin uğruna öne sürdüğün yol arkadaşların, yarın öbür gün kapalı kapılar ardında bizden af dilemeye, özür dilemeye sakın gelmesin. Kalabalıkta kılıç sallayıp, tenhada aman dileyen ikiyüzlü siyasetçilerle bizim işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

"EN ÇAPSIZ, EN VİZYONSUZ MUHALEFET LİDERİSİN"

Özel'i eleştiren İnan, "Sayın Özel, eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz o boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik faresine rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını bin yıl geçse veremezdiniz. Kendi partinizin içindeki bu ilişkileri, liyakatsizlikleri ve milletin parasıyla sefa süren bankamatikçileri görmezden gelip, başkalarına ders veremezsiniz. Siyasi kanaatimi çok açık söylüyorum: Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun. Yüz yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz o partinin adı 'YENİ Parti' değil, olsa olsa 'yeni yalanlar partisi'dir. İzmir'de senden öncekilerin kurduğu o suni siyasi dengeyi bile eline yüzüne bulaştırdın. Sen, bir asrın siyasi birikimini kendi koltuğunun teminatı olarak göremezsin" ifadelerini kullandı.

"RÜŞVET ÇARKININ ZİNCİRLERİ ARASINDA EZİLİP YOK OLMUŞTUR"

Özgür Özel'in "rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça" olduğunu söyleyen İnan, "Tekrar ediyorum: Özgür Özel, rüşvet çarkının zincirleri arasında ezilip yok olmuştur. O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil, bizzat siyasi haysiyetindir. Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu çürümüş, kokuşmuş anlayışın İzmir'in de geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.