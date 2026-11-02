AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: AK Parti demek, Türkiye demektir

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, devletin adalet mekanizmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliğine dikkat çekti. İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devletimiz adil ve kudretlidir. Maddi mağduriyetler hukuk çerçevesinde telafi edilir ve sorumluluğu bulunan herkesten adaletin terazisinde mutlaka hesap sorulur. Milletimizin bize ve adalete duyduğu itibarın en güçlü teminatı, bugüne kadar her zorluğu milletimiz ile omuz omuza aşan Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten iradesidir.”

“AK PARTİ’NİN SURLARINDA SİYASET MÜHENDİSLİĞİNE VE MASA BAŞI KURGULARA AÇILACAK TEK BİR GEDİK YOKTUR”

AK Parti'ye yönelik sistematik algı yönetimi ve yıpratma girişimleri bulunduğunu belirten AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yapay gündemler ve sosyal medya manipülasyonları üzerinden partisinin milletle kurduğu bağın hedef alındığını savundu. Siyaseti masa başında şekillendirme girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün partimize yönelik sistematik bir algı yönetimi ve yıpratma çabası olduğunu görüyoruz. Suni gündemler ve sosyal medya manipülasyonlarıyla milletimizle aramızdaki o sarsılmaz bağı zayıflatabileceklerini zannediyorlar. Fakat gözden kaçırdıkları çelikten bir hakikat var.

AK Parti’nin surlarında siyaset mühendisliğine ve masa başı kurgulara açılacak tek bir gedik yoktur. Bizler bu tür kurgusal fırtınalar karşısında asla eğilmeyiz, milli iradeye sarsılmaz bir sadakat ile sonuna kadar dik dururuz. Siyaseti masa başında dizayn etme hevesleri bizim nezdimizde ezip geçilecek bir laf ü güzaftan ibarettir.”

“BÜROKRATİK VESAYETE VE SEÇİLMİŞ İRADEYE MÜDAHALEYE GEÇİT VERMEYİZ”

Türkiye'nin geleceğinde bürokratik vesayete yer olmadığını belirten İnan, demokratik meşruiyetin temelinin millet iradesi olduğunu vurguladı. AK Parti'nin yetkisini milletten almadan siyasete yön vermeye çalışan her türlü bürokratik vesayet anlayışının karşısında durduğunu ifade eden İnan, şunları söyledi:

“Dün millete tepeden bakanları nasıl hüsrana uğrattıysak bugün de bürokratik mekanizmaları seçilmiş iradeye karşı bir siyaset aparatı olarak kullanmaya heveslenenlere asla geçit vermeyiz.”

İnan, Türkiye'nin geleceğinde vesayetin gölgesine yer olmadığını ve siyasetin tek meşruiyet kaynağının milletin iradesi olduğunu belirtti.

“ADLİ MESELELER ÜZERİNDEN SİYASİ FIRSATÇILIK YAPANLARIN ASIL DERDİ AK PARTİ’Yİ YIPRATMAKTIR”

Vatandaşların yaşadığı maddi mağduriyetlerin siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesine tepki gösteren İnan, devam eden adli süreçler üzerinden AK Parti'nin ve hükümetin doğrudan suçlanmasının hakkaniyetli olmadığını söyledi.

İnan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde gündemi meşgul eden ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan adli meseleleri bir siyasi silaha dönüştürmeye çalışanların asıl derdi mağduriyetleri gidermek değil, siyasi fırsatçılık yaparak partimizi yıpratmaktır. Ancak şu hakikatin de altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. AK Parti’nin yetkili kurullarının gündemine almadığı ve hükümetimizin henüz deklare etmediği konularda bireysel hatalar, tamahkarlıklar veya süregelen adli meseleler üzerinden doğrudan kurumsal yapımızın ve hükümetimizin suçlanması hakkaniyetle bağdaşmaz.”

“AK PARTİ SENTETİK BİR PROJE DEĞİLDİR, MİLLETİN TA KENDİSİDİR”

AK Parti'nin siyasi meşruiyetini doğrudan milletin iradesinden aldığını vurgulayan İnan, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi mücadelesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“AK Parti kapalı kapılar ardında üretilmiş, laboratuvar ortamında kurgulanmış sentetik bir proje değildir. Bugüne kadar milletin vekaletini alarak Meclis çatısı altında görev yapmış 1000'e yakın milletvekili, yüzlerce belediye başkanı ve emektar teşkilat mensubuyla milletin ta kendisidir.”

Partinin teşkilat yapısına ve milletle kurduğu güçlü bağa işaret eden İnan, Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün teşkilat mensuplarının ülkeye hizmet etme gayesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları muhabbetle çalıştığını belirtti.

Milletin kendi iradesi ve desteğiyle oluşturduğu siyasi yapıya dışarıdan müdahale edilmesinin, parti içine taşeron unsurlar yerleştirilmesinin veya nifak tohumları ekilmesinin siyasi gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı.

“AK PARTİ’NİN 25 YILI, GELECEĞE DAİR VERDİĞİMİZ BÜYÜK SÖZÜN TEMİNATIDIR”

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi mücadelesini değerlendiren İnan, Türkiye'nin iç krizlerle enerjisini tüketen bir ülkeden küresel gelişmelerde söz sahibi olan güçlü bir aktöre dönüştüğünü belirtti. Bu dönüşümün milletin ferasetinin eseri olduğunu vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin alnının akıyla geride bıraktığı 25 yıl memlekete hizmet sevdasıyla yoğrulmuş rasyonel bir aklın ve geleceğe dair verdiğimiz büyük sözün teminatıdır.”

Siyasetin yalnızca sandıklardan ve makamlardan ibaret olmadığını belirten İnan, AK Parti'nin siyasi anlayışını tarihsel kökleri bulunan, Türkiye'nin ve gönül coğrafyasının geleceğine yön veren bir hizmet iradesi olarak tanımladı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ, MAZLUM COĞRAFYALARA ADANMIŞLIĞIN İLANIDIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mücadelesine ve Türkiye'nin uluslararası alanda artan etkinliğine değinen İnan, Erdoğan'ın liderliğinin yalnızca Türkiye için değil, mazlum coğrafyalar için de önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

İnan, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bu can bu bedende olduğu müddetçe partim çatısı altında hizmete devam edeceğim’ sözü sadece ülkemize değil tüm mazlum coğrafyalara adanmışlığın ilanıdır.”

Türkiye'nin NATO ve Birleşmiş Milletler platformlarındaki etkinliğine dikkat çeken İnan, uluslararası alanda hissedilen güçlü Türkiye rüzgârının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı siyasi iradesinin küresel ölçekteki yansıması olduğunu belirtti.

“İZMİR, AYDIN VE AFYONKARAHİSAR’DAKİ VİZYONUMUZ TEMİZ SİYASETİN VE HİZMET ANLAYIŞININ GÖSTERGESİDİR”

Ege Bölgesi'ndeki siyasi gelişmelere ve AK Parti'ye geçişlere de değinen İnan, İzmir, Aydın ve Afyonkarahisar'daki siyasi vizyonlarının milletin hamaset yerine tevazuyu, icraatı ve temiz siyaseti tercih ettiğinin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin gücünü yapay gündemlerden değil, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeden aldığını vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenlerin yarısından fazlasının teveccühünü kazanmasının siyasi meşruiyet açısından önemine dikkat çekti.

“AK PARTİ DEMEK, TÜRKİYE DEMEKTİR”

AK Parti'nin gerçek anlamda bir Türkiye partisi olmayı başardığını ifade eden İnan, toplumu bir arada tutan kucaklayıcı siyaset anlayışının ve ortak gelecek idealinin önemini vurguladı.

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gerçek manada bir ‘Türkiye partisi’ olabilmek kucaklayıcı bir siyaset tarzıyla ve milleti tek yürek yapan bir mefkûreyle mümkündür. AK Parti işte bu muazzam bütünleşmeyi başarmış yegâne adrestir.”

“AK Parti demek, Türkiye demektir” ifadesinin milletle kurulan kader ortaklığını anlattığını belirten İnan, bu birlikteliğin Türkiye'nin geleceğine ilişkin güçlü bir mesaj taşıdığını söyledi.

“MENZİLİMİZ TAM BAĞIMSIZ BÜYÜK TÜRKİYE OLACAKTIR”

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin istikrarına, gençlerin geleceğine ve millî iradenin korunmasına ilişkin mesajlar veren İnan, AK Parti'nin siyasi mücadelesinin yalnızca günlük rekabetten ibaret olmadığını vurguladı.

İnan, Türkiye'nin geleceğinin hukuk, adalet ve demokrasi temelinde şekilleneceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yürüyüşümüz derin bir tevazuyla, duruşumuz milli iradeden yana sarsılmaz bir inançla sürecek. Menzilimiz hukukun, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu tam bağımsız Büyük Türkiye olacaktır.”

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ EYYÜP KADİR İNAN’IN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Bizim için siyaset yalnızca sandıklardan ve makamlardan ibaret değildir. Kökleri tarihimizin derinliklerine, dalları ise aydınlık bir geleceğe uzanan, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın her alanda başarı hikayesini yeniden yazma iradesidir.

Enerjisini iç krizleriyle tüketen dünün Türkiye’sinden bugün küresel denklemlerde oyun kurucu bir güce ulaştık. Bu başarı milletimizin eşsiz ferasetinin eseridir.

AK Parti’nin alnının akıyla geride bıraktığı 25 yıl memlekete hizmet sevdasıyla yoğrulmuş rasyonel bir aklın ve geleceğe dair verdiğimiz büyük sözün teminatıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu can bu bedende olduğu müddetçe partim çatısı altında hizmete devam edeceğim" sözü sadece ülkemize değil tüm mazlum coğrafyalara adanmışlığın ilanıdır.

Son dönemde NATO'da ve Birleşmiş Milletler kürsülerinde esen o güçlü Türkiye rüzgarı bu sarsılmaz iradenin küresel çaptaki en net yansımasıdır. Ancak bağımsızlık yürüyüşümüz ve elde ettiğimiz bu küresel başarılar, eski statüko alışkanlıklarından medet umanları rahatsız etmiştir.

Bugün partimize yönelik sistematik bir algı yönetimi ve yıpratma çabası olduğunu görüyoruz. Suni gündemler ve sosyal medya manipülasyonlarıyla milletimizle aramızdaki o sarsılmaz bağı zayıflatabileceklerini zannediyorlar. Fakat gözden kaçırdıkları çelikten bir hakikat var.

AK Parti’nin surlarında siyaset mühendisliğine ve masa başı kurgulara açılacak tek bir gedik yoktur. Bizler bu tür kurgusal fırtınalar karşısında asla eğilmeyiz, milli iradeye sarsılmaz bir sadakat ile sonuna kadar dik dururuz.

Siyaseti masa başında dizayn etme hevesleri bizim nezdimizde ezip geçilecek bir laf ü güzaftan ibarettir. Bu hareket geçmişte vesayetçi odaklara, ihanet şebekelerine ve milletin iradesini hedef alan her türlü antidemokratik girişime göğsünü siper etmiştir.

Üç kuruşluk etkileşim hesaplarına, sahte hesaplarla yürütülen karalama kampanyalarına asla boyun eğmeyiz. Sadece dijital mecralarda yankı odaları kurup siyaseti teslim alacağını sananlar 2023'te nasıl hüsrana uğradıysa bugün de yanılacaklardır.

https://x.com/eyupkadirinan/status/2117018398051774860

Son günlerde gündemi meşgul eden ve vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan adli meseleleri bir siyasi silaha dönüştürmeye çalışanların asıl derdi mağduriyetleri gidermek değil, siyasi fırsatçılık yaparak partimizi yıpratmaktır. Ancak şu hakikatin de altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. AK Parti’nin yetkili kurullarının gündemine almadığı ve hükümetimizin henüz deklare etmediği konularda bireysel hatalar, tamahkarlıklar veya süregelen adli meseleler üzerinden doğrudan kurumsal yapımızın ve hükümetimizin suçlanması hakkaniyetle bağdaşmaz.

Devletimiz adil ve kudretlidir. Maddi mağduriyetler hukuk çerçevesinde telafi edilir ve sorumluluğu bulunan herkesten adaletin terazisinde mutlaka hesap sorulur. Milletimizin bize ve adalete duyduğu itibarın en güçlü teminatı, bugüne kadar her zorluğu milletimiz ile omuz omuza aşan Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten iradesidir.

AK Parti kapalı kapılar ardında üretilmiş, laboratuvar ortamında kurgulanmış sentetik bir proje değildir. Bugüne kadar milletin vekaletini alarak Meclis çatısı altında görev yapmış 1000'e yakın milletvekili, yüzlerce belediye başkanı ve emektar teşkilat mensubuyla milletin ta kendisidir.

Edirne'den Hakkari'ye kadar teşkilatlarımızın her bir neferi sadece ülkesine hizmet etme gayesiyle ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu derin muhabbetle çalışır. Milletin bizzat kendi elleri ve dualarıyla var ettiği bu şeffaf yapıya dışarıdan müdahale etmek, taşeron sızdırmak veya nifak tohumları ekmek siyasi gerçeklikle bağdaşmayan beyhude heveslerdir. Dünya siyaset tarihinde eşine az rastlanır biçimde seçmenin yarısından fazlasının teveccühünü tescil ettiren Cumhurbaşkanımız ve partimiz gücünü yapay gündemlerden değil, doğrudan milletin helal oylarından alır.

Ege'nin kalbi İzmir, Aydın ve Afyonkarahisar’da dalgalanan vizyonumuz milletimizin hamasete değil tevazuya ve icraata, temiz siyasete yürüdüğünün en somut kanıtıdır. Şunu herkes çok iyi bilmelidir. AK Parti, yetkisini milletten almadığı halde siyasete yön vermeye kalkan her türlü bürokratik vesayetin karşısında sarsılmaz bir duvardır.

Dün millete tepeden bakanları nasıl hüsrana uğrattıysak bugün de bürokratik mekanizmaları seçilmiş iradeye karşı bir siyaset aparatı olarak kullanmaya heveslenenlere asla geçit vermeyiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayetin gölgesine yer yoktur ve tek meşruiyet milletin iradesidir. Bugün suni gündemleri kaşıyarak AK Parti’yi zayıflatmaya çalışanların hedefi Türkiye'yi istikrarsızlığa ve hedefsizliğe sürüklemektir.

Bizim için mesele kısır bir siyasi rekabet değil, gençlerimize bırakacağımız memleketin bekası, milletin onuru ve güçlü istikbalidir. Gerçek manada bir "Türkiye partisi" olabilmek kucaklayıcı bir siyaset tarzıyla ve milleti tek yürek yapan bir mefkûreyle mümkündür. AK Parti işte bu muazzam bütünleşmeyi başarmış yegâne adrestir.

"AK Parti demek, Türkiye demektir" şiarı yarının en güçlü müjdesidir. Bu söz milletimizin kendi kurduğu bu partiyle etle tırnak gibi bütünleştiği o büyük kader ortaklığının samimi bir ifadesidir.

Bu asil millet hiçbir siyasi mühendisliğe boyun eğmeyecek, dünyada bu rüzgarı estiren liderine, kendi eseri olan partisine ve iradesinin tecellisi olan Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi sonuna kadar sahip çıkacaktır. Yürüyüşümüz derin bir tevazuyla, duruşumuz milli iradeden yana sarsılmaz bir inançla sürecek. Menzilimiz hukukun, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu tam bağımsız Büyük Türkiye olacaktır.