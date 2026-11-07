Sibirya soğukları kapıya dayandı: İşte yarın kar beklenen şehirler

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Birçok kentte sıcaklıklar düşüşe geçerken, kar yağışı da hayatı felç etti. Karadeniz ve doğu illeri beyaza bürünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklama geldi. 8 Kasım Pazar günü için 19 ile sarı kodlu uyarı verildi, kar beklenen iller sıralandı.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları hızla düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde yollar beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

YARIN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre 8 Kasım Pazar günü Karadeniz'in yanı sıra İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında kar yağışı görülebilecek.

Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde kar yağışı beklenirken, Amasya, Tokat ve Sivas'ta da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan Gümüşhane ve Bayburt ile Doğu Anadolu'daki Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de de kar yağışı ihtimali bulunuyor.