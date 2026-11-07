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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:13

Sibirya soğukları kapıya dayandı: İşte yarın kar beklenen şehirler

Türkiye'de kış iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisini arttıracağı bildirilirken, 8 Kasım Pazar günü kar yağışı beklenen iller de açıklandı. Sürücülere buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:13

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Birçok kentte sıcaklıklar düşüşe geçerken, kar yağışı da hayatı felç etti. ve doğu illeri beyaza bürünürken, 'nden yeni açıklama geldi. 8 Kasım Pazar günü için 19 ile sarı kodlu uyarı verildi, kar beklenen iller sıralandı. 

Sibirya soğukları kapıya dayandı: İşte yarın kar beklenen şehirler

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Başta ve olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları hızla düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde yollar beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sibirya soğukları kapıya dayandı: İşte yarın kar beklenen şehirler

YARIN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre 8 Kasım Pazar günü Karadeniz'in yanı sıra İç Anadolu ve 'nun birçok noktasında kar yağışı görülebilecek.

Sibirya soğukları kapıya dayandı: İşte yarın kar beklenen şehirler

Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde kar yağışı beklenirken, Amasya, Tokat ve Sivas'ta da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan Gümüşhane ve Bayburt ile Doğu Anadolu'daki Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de de kar yağışı ihtimali bulunuyor.

TarihBölgeİllerBeklenen Hava Olayı
8 Kasım Pazarİç AnadoluNiğde, Nevşehir, Kayseri, SivasKar Yağışı
Karadeniz (Orta ve İç Kesimler)Amasya, Tokat, Gümüşhane, BayburtKar Yağışı
Doğu AnadoluErzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, HakkariKar Yağışı
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ETİKETLER
#Doğu Anadolu
#İstanbul
#ankara
#karadeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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