Altın alacaklar dikkat! Tuna Kaya son şans için o rakamı verdi

Uzun vadeli beklentilerine de değinen Kaya, 2028 yılının sonuna kadar altın tutmanın faydalı olacağını düşündüğünü belirtti. ABD'nin borcunun bir yılda 1 trilyon doların üzerinde arttığını ve bu borcun giderek katlanacağını ifade eden Kaya, Avrupa Birliği'nin de ciddi bir borç yükü bulunduğuna dikkat çekerek uzun vadede altını destekleyen önemli dinamikler olduğunu kaydetti.

