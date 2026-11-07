Altın alacaklar dikkat! Tuna Kaya son şans için o rakamı verdi

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İstanbul
Altın alıp satacakların beklediği haber geldi. ABD seçimlerinin etkisi piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor. Altın ve gümüş yatırımcısı, oynaklığın yönünü merak ediyor. Ekonomist Tuna Kaya, altın ve gümüş piyasalarındaki kritik seviyeleri değerlendirerek yatırımcıları önemli eşiklere karşı uyardı.
ABD siyasetindeki gelişmelere ve İran gerilimine de değinen Kaya, Trump'ın siyasi gücünü kaybettiğini ve ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirme ihtimalini artık güçlü görmediğini dile getirdi.
Altında 4.000 dolar bandının çok kritik olduğunu belirten Ekonomist Tuna Kaya, daha önce altının 4.300 dolardan geri çekilerek destek bulduğu 3.886 dolar seviyesine dikkat çekti. Bu bölgenin altın açısından önemli bir eşik olduğunu ifade eden Kaya, yatırımcıların bu seviyeyi yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.
Altının 3.886 doların altında iki gün kapanış yapması halinde yaklaşık 3.800 dolara, bu seviyenin altında ise 3.730 dolara kadar gerileyebileceğini belirten Kaya, "Ancak altın bu seviyelere kadar gelirse bana göre son alım fırsatı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
|Koşul
|Beklenen Seviye
|Yorum / Değerlendirme
|3.886 doların altında 2 gün kapanış
|~3.800 dolar
|Olası ilk geri çekilme seviyesi
|3.800 dolar seviyesinin altı
|3.730 dolar
|Son alım fırsatı olarak değerlendirilen dip seviye
Altının önceki düşen trendini kırarak yeniden üzerine çıktığını kaydeden Kaya, bundan sonraki süreçte bu trendin üzerinde kalmasının önemli olduğunu vurguladı.
Altının 4.000 dolara yeniden gelerek buradan güç kazanmasının olumlu bir tablo oluşturacağını belirten Kaya, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde ise 3.886 doların yeniden gündeme geleceğini ifade etti.
Değerlendirmelerinin al-sat yapan yatırımcılara yönelik olduğunun altını çizen Kaya, uzun vadeli altın yatırımcılarının farklı bir strateji izlemesi gerektiğini söyledi.
Altının hangi seviyeden alınmış olursa olsun belirlenen hedefe ulaşıldığında satış yapılabileceğini belirten Kaya, yatırımcıların altını bir amaç doğrultusunda değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Kaya, "Evinizi, arabanızı almak, çocuğunuzu evlendirmek veya yazlık sahibi olmak istiyorsanız ihtiyaç duyduğunuzda altınınızı bozdurabilirsiniz. Altına aşık olmamak gerekiyor. Sonuçta altın bir yatırım aracıdır; bir amaç için değerlendirilmelidir" dedi.
Uzun vadeli beklentilerine de değinen Kaya, 2028 yılının sonuna kadar altın tutmanın faydalı olacağını düşündüğünü belirtti. ABD'nin borcunun bir yılda 1 trilyon doların üzerinde arttığını ve bu borcun giderek katlanacağını ifade eden Kaya, Avrupa Birliği'nin de ciddi bir borç yükü bulunduğuna dikkat çekerek uzun vadede altını destekleyen önemli dinamikler olduğunu kaydetti.
Gümüşün ons fiyatında düşen trendin henüz kırılamadığını belirten Kaya, gümüşün bu trendi aşamadığını söyledi. Gümüşün 47-48 dolar seviyelerinden dönmesini beklediğini ifade eden Kaya, grafikte sürekli düşen tepeler oluşmasının olumlu bir görüntü olmadığını dile getirdi.
Gümüşün her yükseliş denemesinde yeni bir tepe oluşturmakta zorlandığını belirten Kaya, özellikle 54,5-55 dolar bandının kritik olduğunu vurguladı.
Gümüşün seyrinin değişmesi için öncelikle bu seviyeyi aşması gerektiğini kaydeden Kaya, 55 doların üzerine çıkılması halinde daha rahat bir görünüm oluşabileceğini söyledi.
Aşağı yönlü hareketlerde 47,5 dolar seviyesini takip ettiğini belirten Kaya, gümüşün bu bölgeye gelmesi halinde buranın son dip olmasını beklediğini ifade etti. Ancak sürekli düşen tepeler oluşmasının gümüş açısından olumlu olmadığını da özellikle vurguladı.
Trump'ın tarifeler, İran'a yönelik savaş, Venezuela Devlet Başkanı'nın alıkonularak ülkesine götürülmesi ve Avrupa, Kanada ile Grönland başta olmak üzere farklı ülkelere yönelik açıklamalarıyla piyasaları ve ülkeleri meşgul ettiğini ifade eden Kaya, artık Trump'ın bu siyasi gücünü kaybettiğini söyledi.
Bu süreçte en çok merak edilen konunun ABD'nin 3 Ocak'a kadar İran'a yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği olduğunu ifade eden Kaya, Trump'ın kapsamlı bir saldırı başlatması halinde petrol fiyatlarının yeniden yükselip yükselmeyeceğinin de takip edildiğini söyledi.
Kaya, Trump'ın artık böyle bir güce sahip olduğunu düşünmediğini belirterek, yaptığı açıklamalarda Demokratları tebrik ettiğini ve birlikte çok iyi işler çıkaracaklarını söylediğini hatırlattı. Trump'ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Kaya, artık eski gücüne sahip olmadığını dile getirdi.
Trump'ın pragmatist bir lider olduğunu da belirten Kaya, önümüzdeki süreçte Demokratların ve Amerikan müesses nizamının İran'a yönelik bir operasyona onay verip vermeyeceğinin görüleceğini söyledi.
Demokratların özellikle yapay zekâ ve Trump'ın ekonomi politikaları üzerinden açıklamalarda bulunduğunu ancak İran'a yönelik herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Kaya, bu konunun önümüzdeki süreçte yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.