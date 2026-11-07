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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:44

Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi

Arkadaşına banka kanalıyla ödünç verdiği parayı WhatsApp üzerinden geri isteyen alacaklı, aradan geçen sürenin ardından icra takibi başlattı. Davacı ise durumu mahkemeye taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) verdiği kararı bozan Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza atarak, mesajların ihtar olarak kabul edildiğini belirtti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 11:44

Bir arkadaşına peyder pey ve banka kanalıyla borç para veren bir vatandaş, daha sonra uygulaması üzerinden attığı mesajla parasını geri istedi. 6 hafta sonra da İcra Müdürlüğü'ne müracaat ederek yasal takip başlattı. Davalı borçlu, icra takibine itiraz etti, üstüne bir de borcunu inkâr etti. Davalı, kendisinin davacıya elden yaklaşık 900 bin TL borç verdiğini, davacının gönderdiği paraların bu borcun ödemesi olduğunu, takip öncesinde süre verilmediğini ve alacağın muaccel olmadığını savundu.

HABERİN ÖZETİ

Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, WhatsApp yazışmalarında borcun geri istendiği tarihten itibaren altı haftalık sürenin geçmiş olmasını gerekçe göstererek Bölge Adliye Mahkemesi'nin ret kararını davacı yararına bozdu.
Arkadaşına banka üzerinden borç veren vatandaş, parasını WhatsApp mesajıyla istedikten sonra icra takibi başlattı, borçlu ise borcu inkâr etti.
Asliye Hukuk Mahkemesi mesaj içeriklerini dikkate alarak takibin devamına ve yüzde 20 icra inkâr tazminatına karar verdi.
Bölge Adliye Mahkemesi, takip öncesinde bildirim yapılmadığı ve borcun ödeme emri tebliğinden 6 hafta sonra muaccel olacağı gerekçesiyle davayı hukuki yarar yokluğundan reddetti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraflarca kabul edilen WhatsApp yazışmalarına göre paranın ilk kez 08.10.2021 tarihinde istendiğini ve 28.09.2022'deki takibe kadar 6 haftalık sürenin dolduğunu belirterek kararı bozdu.
Emsal karara göre, iade günü kararlaştırılmamışsa ilk istemden itibaren altı hafta geçmesi gerekecek ve bu talep yazılı ihtarla olabileceği gibi kabul edilen yazışmalarla da ispatlanabilecek.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YÜZDE 20 İCRA İNKÂR TAZMİNATINA KARAR VERDİ

Asliye Hukuk Mahkemesi, mesaj içeriklerinden paraların davalının zor durumda olması nedeniyle ödünç olarak gönderildiğini, sonradan mesajlarla geri istendiğini hüküm altına aldı. Davayı kısmen kabul eden Mahkeme, takibin devamına ve yüzde 20 icra inkâr tazminatına karar verdi.

Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Karar istinafa taşındı. (BAM), takipten önce ihtar veya bildirim yapılmadığını, borcun ödeme emri tebliğinden itibaren 6 hafta sonra muaccel olacağını belirterek hukuki yarar yokluğundan davayı reddetti. Kararı davacı avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.
Kararda; mesajlar ve ‘elden borç' açıklamalı EFT dekontları birlikte değerlendirildiğinde, paraların davalının zor durumda olması nedeniyle gönderildiği ve sonradan geri istendiği anlaşıldığı hatırlatıldı. Paranın ödünç verildiğinin davacı tarafından ispat edildiği vurgulandı. İade günü, bildirim süresi kararlaştırılmamışsa ödünç alanın, ilk istemden itibaren altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü olmadığına dikkat çekildi.

Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi

YAZIŞMALARLA DA İSPATLANABİLECEK

Yargıtay kararında şöyle denildi: “Daire uygulamasına göre muaccel olmayan (vadesi gelmemiş) alacak için dava veya takip başlatılamaz. Taraflarca kabul edilen WhatsApp yazışmalarına göre davacı, ödünç verdiği paraları ilk kez 08.10.2021 tarihinde istemiştir. Bu tarih ile 28.09.2022 tarihli icra takibi arasında altı haftalık süre dolmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle davayı reddetmiştir.

Davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazları reddedilmiştir. BAM Hukuk Dairesinin kararı, davacı yararına bozulmuştur'' denildi. 

Emsal karara göre; ödünç verilen paranın geri istenmesinde iade günü veya bildirim süresi kararlaştırılmamışsa takipten önce alacaklının istemde bulunmasının ve ilk istemden altı haftanın geçmesi gerekecek. Bu talep yazılı ihtarla olabileceği gibi, somut olayda olduğu gibi taraflarca kabul edilen yazışmalarla da ispatlanabilecek.

ETİKETLER
#whatsapp
#Bölge Adliye Mahkemesi
#Asliye Hukuk Mahkemesi
#Icra Müdürlüğü
#Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
#Gündem
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