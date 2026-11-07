TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:00

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

ABD savaş uçağı F-35'ler teknik hata ve kazalarıyla konuşulurken dünyanın en iyi savaş uçağı denilen F-22 Raptor'un bir sorunu ortaya çıktı. Teknik ekipler sorun üzerinde çalışmalara başlarken F-22'nin stratejik sorunları araştırıldı. Gözler ise aynı mudailde olan ve hatta daha gelişmiş olduğu söylenen Türk KAAN'a çevrildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:00

ABD’nin 5. Nesil savaş uçağı teknik hataları ve kazalarıyla ’u harekete geçirirken F-22 Raptor savaş uçaklarıyla ilgili kritik detay ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin F-35'teki teknik sorunları ve kazalarıyla meşgulken, F-22 Raptor savaş uçağının önemli bir sorunu olan sınırlı muharebe menzili ve stratejik zorlukları öne çıkmıştır.
F-22 Raptor, Soğuk Savaş dönemi Sovyet tehdidine karşı ve Avrupa'nın dar hava sahası düşünülerek tasarlanmış olup, yakıt ikmalsiz muharebe yarıçapı 529 mildir.
Harici yakıt depolarıyla menzili 1.840 mile çıksa da bu depolar, uçağın gizlilik özelliğini tehlikeye atmaktadır.
Günümüzün öncelikli odak noktası olan Hint-Pasifik bölgesindeki muazzam mesafeler (örneğin Guam ile Tayvan arasındaki yaklaşık 1.500 deniz mili), F-22'nin menzilinin yetersiz kaldığı bir stratejik zorluktur.
Havadan yakıt ikmal uçakları menzili artırabilse de bu tankerler, Çin'in A2/AD savunma sistemleri karşısında savunmasızdır ve hedef alınmaları F-22'nin operasyon kabiliyetini dolaylı yoldan kısıtlamaktadır.
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN, F-22 Raptor ile manevra kabiliyeti ve gizlilik özellikleri açısından kıyaslanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Teknik ekipler, ABD’nin hiçbir ülkeye satmak istemediği ve gizli özellikleri olduğu söylenen F-22 savaş uçağının bir sorunu üzerinde duruyor.

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

F-22 Raptor, düşük görünürlüklü gizlilik teknolojisi, güçlü çift motorları, gelişmiş aviyonik sistemleri ve üstün manevra kabiliyetiyle dünyanın en yetenekli hava üstünlüğü savaş uçaklarından olarak görülüyordu. Ancak uçağın muharebe performansından bağımsız daha ciddi sorunu muharebe menzili olarak öne çıktı.

F-22 RAPTOR'DA ASIL SORUN

F-22 Raptor, düşman savaş uçaklarını alt etmek ve çekişmeli hava sahasında hava üstünlüğü sağlamak için tasarlanmıştı. Uzmanlar menzil sorununun üzerinde duruyor. Araştırmalar sonucu F-22’nin bazı stratejik sorunları sıralandı:

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

İşte 19fortyfive.com'da yer alan detaylarda F-22'nin menzil sorunu ve stratejik zorlukları:

•    Tasarım Amacı ve Sınırlaması: Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı ve dar Avrupa hava sahası düşünülerek tasarlanan F-22’nin yakıt ikmalsiz muharebe yarıçapı yalnızca 529 mildir. Uçağın intikal (feri) menzili harici yakıt depolarıyla 1.840 mile çıksa da bu depolar jentin gizlilik (hayalet) özelliğini tehlikeye atmaktadır.

•    Pasifik Coğrafyasının Zorluğu: Günümüzde ABD'nin öncelikli odak noktası, muazzam mesafelere sahip Hint-Pasifik bölgesidir. Örneğin, kritik bir ABD üssü olan Guam, Tayvan'dan yaklaşık 1.500 deniz mili uzaklıktadır ve bu mesafe F-22'nin menzilinin çok ötesindedir.

•    Stratejik Dilemma: Çin ile olası bir çatışmada, Tayvan'a daha yakın olan Japonya ve Birinci Ada Zinciri'ndeki ileri Amerikan üsleri düşman füze saldırılarına açık durumdadır. Bu durum, ABD'yi uçaklarını ya savunmasız ileri üslerde konuşlandırmaya ya da çok uzak mesafelerden operasyon yapmaya zorlamaktadır.

•    Tanker Uçaklarının Savunmasızlığı: F-22'nin menzili havadan yakıt ikmal uçaklarıyla (KC-135 ve KC-46) artırılabilse de bu tankerler büyük, yavaş ve hedef alınması kolay uçaklardır. Çin'in bölgeye erişimi engellemeyi amaçlayan gelişmiş savunma sistemleri (A2/AD), doğrudan bu tankerleri hedef alarak F-22'nin operasyon kabiliyetini dolaylı yoldan kısıtlamaktadır.

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

F-22 SOVYET TEHDİDİNE KARŞI TASARLANDI

F-22, Sovyet tehdidi göz önünde bulundurularak ve nispeten dar Avrupa savaş alanlarında faaliyet göstermesi amaçlanarak tasarlanmıştı.

Özetle F-22, Avrupa merkezli eski bir stratejinin ürünü olduğu için günümüz Pasifik şartlarında menzil yetersizliği sorunuyla karşı karşıyadır.

BİRÇOK ÜLKE KAAN'I İZLİYOR

F-35’ten bile daha değerli görülen F-22’nin gizlilik özelliği öne çıksa da Çin ve gibi ülkeler bu uçağa yetişecek türde uçaklar tasarlıyor. Özellikle Türk savunma sanayisinin 5. Nesil projesi dünyada yankı uyandırıyor. Birçok ülke KAAN'ı alternatiften öte listede ilk sırada tutuyor. Hatta KAAN’ın manevra kabiliyeti ve gizlilik özellikleri F-22 Raptor ile kıyaslanıyor.

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

KAAN VE F-22 ARASINDA BAŞLICA FARKLAR

•    Geliştirme ve Operasyonel Durum:

KAAN: Türkiye'nin ilk milli 5. nesil savaş uçağı projesidir. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirmiş olup test ve geliştirme süreçleri devam etmektedir; yerli motor entegrasyonu hedeflenmektedir.

F-22 Raptor: ABD yapımı, uzun yıllardır hizmette olan ve ihracatı ABD yasalarıyla tamamen yasaklanmış olgunlaşmış bir 5. nesil hava üstünlüğü uçağıdır.

•    İtme Gücü ve Performans:

F-22 Raptor: İtme-ağırlık oranı, tırmanma hızı, azami sürat (Mach 2.25) ve hem anlık hem de sürekli manevra kabiliyetinde (vektörlü itki sistemi sayesinde) kıdemli bir avantaja sahiptir.

KAAN: Daha düşük gövde direnci sağlayan yeni nesil bir aerodinamik tasarıma sahiptir; süpersonik hızlarda itki kabiliyetini iyi yakalamış olup TRMotor tarafından 35 bin lb itki gücünde motor geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

•    Gövde, Yakıt ve Silah Kapasitesi:

KAAN: F-22'ye kıyasla daha uzun bir gövde yapısına, daha büyük yakıt ve dâhilî silah yuvası kapasitesine sahiptir.

•    Görünmezlik (VLO - Çok Düşük Radar İzleri):

F-22 Raptor: Olgunlaşmış radar ize sahip gizlilik (stealth) kaplamaları ve tasarımıyla çok düşük radar kesit alanında kıyaslamalı olarak öndedir.

KAAN: Düşük radar görünürlüğü, gelişmiş yerli aviyonikler ve sensörlerle 5. nesil standartlarını yakalamayı hedefler

F-35 alarm verirken F-22 Raptor'un en büyük sorunu ifşa oldu: Sahne KAAN'ın!

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
F-35'in görünmezlik teknolojisini geliştiren Türk bilim insanı KAAN'ı gördü, 5-6 yıl için tarih verdi
ETİKETLER
#Türkiye
#Kaan
#pentagon
#f-35
#F-22 Raptor
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.