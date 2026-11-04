F-35'in görünmezlik teknolojisini geliştiren Türk bilim insanı KAAN'ı gördü, 5-6 yıl için tarih verdi

F-35 ve B-2 hayalet uçaklarının görünmezlik teknolojisinde kullanılan polimer kaplamayı geliştiren Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin yükselişini övdü. KAAN savaş uçağının sahip olduğu özelliklerden etkilendiğini belirten Kırlıkovalı, Türkiye'nin 5-6 yıl içerisinde dünyanın ilk 6 savunma sanayisi ülkesi arasına girebileceğini söyledi.

Geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisi ile F-35 ile B-2 hayalet uçaklarında, görünmezlik saplayan polimeri icat eden Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından "Geleceği inşaa et" isimli kariyer programına katıldı. Lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi Kırlıkovalı, öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konusunda bilgiler verdi.

Kırlıkovalı, programın ardından İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ettiğini ifade eden polimer bilimcisi ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, "Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı çok yetkin insanlar" dedi.

F-22 ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN KAAN'IN KABİLİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN’da olduğuna dikkat çeken Ergün Kırlıkovalı, "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. Değil 6. Nesle doğru ilerliyor. Beni de bu durum çok etkiledi."

"TÜRKİYE İLK 6 ÜLKE ARASINA ÇOK RAHATLIKLA GİRER"

"Bugün F-22’lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi. Türk Savunma Sanayi bu hızını devam ettirdiği taktirde dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6’ya çok rahatlıkla girer."