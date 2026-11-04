TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:45

İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun davasında inanılmaz hata: Yapay zeka uydurdu, savcı kullandı

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ni (CPS) temsil eden kıdemli bir savcının, 11 yaşındaki bir çocuğun yargılandığı davada internetteki bir yapay zeka aramasından elde ettiği tamamen kurgusal bir kararı emsal gösterdiği ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun davasında inanılmaz hata: Yapay zeka uydurdu, savcı kullandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:45

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ni (CPS) temsil eden kıdemli savcı Ravinder Dhillon, 'de görülen bir davada tamamen kurgusal bir emsal sundu. Sahte emsal, 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun 7 yaşındaki kız kardeşini istismar ettiği iddiasıyla yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin tartışmalar sırasında kullanıldı.

The Guardian'ın haberine göre, sahte davanın detayları internet üzerinden yapılan bir arama sonucunda yapay zeka tarafından oluşturulan bir özetten alındı.

İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun davasında inanılmaz hata: Yapay zeka uydurdu, savcı kullandı

SAVCI HATASINI AYLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Çocuğun avukatları, savcıların sosyal hizmet uzmanları ve adli psikoloğun sunumlarını dikkate almadığını iddia ederek CPS'nin yargılama kararına itiraz ediyordu. CPS'nin ciddi cinsel suçlar biriminde görev yapan Dhillon ise yargılamayı savunarak "CPS – R v J [2024] EWCA Crim 3529" adlı kurgusal davayı mahkemeye sundu.

Nisan ayında alınan ve başsavcı tarafından onaylanan davanın devamı kararının ardından Dhillon, ekim ayında sahte atıfta bulunduğunu kabul etti. Kıdemli savcı aslında 15 yıl önce görülen tamamen farklı ve gerçek bir davayı kastettiğini savundu. İki Yüksek Mahkeme yargıcı savcının açıklamasını "yetersiz" bulurken, yapay zeka ve hukuk uzmanı Brian Flanagan da olayı "ciddi bir başarısızlık" olarak yorumladı.

Maynooth Üniversitesi'nden Doçent Brian Flanagan, "Bir çocuğun yargılanmasını savunmak için var olmayan bir kaynak kullanıldı. Bu ciddi bir başarısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu. Devletin gücüne dikkat çeken Flanagan, hukuka olan güvenin zedelendiğini belirtti.

İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun davasında inanılmaz hata: Yapay zeka uydurdu, savcı kullandı

CPS'İN KARŞILAŞTIĞI İLK YAPAY ZEKA VAKASI DEĞİL

İngiltere ve Galler'de cezai kovuşturmaları yürüten ana kurum olan CPS, daha önce de aynı vakayla gündeme gelmişti. Hafif suçlardan hüküm giymiş iki Romanyalının iade davasında görevli bir avukatın yapay zeka kaynaklı var olmayan davaları emsal gösterdiği doğrulanmıştı.

CPS sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kurumun yapay zekanın yasal kararlar almak için kullanılmasını sınırlayan ve doğruluk için insan kontrolünü zorunlu kılan katı bir politikası olduğunu vurguladı. İnternet üzerinden yapılan hukuki araştırmadan kaynaklanan hatanın tespit edilir edilmez düzeltildiği aktarıldı.

İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun davasında inanılmaz hata: Yapay zeka uydurdu, savcı kullandı

YAPAY ZEKA KAYNAKLI HATALAR 100'Ü AŞTI

Doughty Street Chambers avukatı Matthew Lee tarafından tutulan ve İngiltere'deki yapay zeka hatalarını takip eden veri tabanındaki vaka sayısı yaşanan son olayla birlikte 101'e ulaştı. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, CPS'in kurgusal dava atıfının çocuğun yargılamanın devamı kararına yaptığı itirazın sonucunu etkilemediğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Telefonunuz sizden habersiz fotoğraf çekiyor! Silinen dosyalara dikkat: Siber güvenlik uzmanından casus yazılımlar uyarısı
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam
ETİKETLER
#yüksek mahkeme
#The Guardian
#İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi
#Ravinder Dhillon
#Brian Flanagan
#Matthew Lee
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.