İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun davasında inanılmaz hata: Yapay zeka uydurdu, savcı kullandı

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'ni (CPS) temsil eden kıdemli savcı Ravinder Dhillon, Yüksek Mahkeme'de görülen bir davada tamamen kurgusal bir emsal sundu. Sahte emsal, 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun 7 yaşındaki kız kardeşini istismar ettiği iddiasıyla yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin tartışmalar sırasında kullanıldı.

The Guardian'ın haberine göre, sahte davanın detayları internet üzerinden yapılan bir arama sonucunda yapay zeka tarafından oluşturulan bir özetten alındı.

SAVCI HATASINI AYLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Çocuğun avukatları, savcıların sosyal hizmet uzmanları ve adli psikoloğun sunumlarını dikkate almadığını iddia ederek CPS'nin yargılama kararına itiraz ediyordu. CPS'nin ciddi cinsel suçlar biriminde görev yapan Dhillon ise yargılamayı savunarak "CPS – R v J [2024] EWCA Crim 3529" adlı kurgusal davayı mahkemeye sundu.

Nisan ayında alınan ve başsavcı tarafından onaylanan davanın devamı kararının ardından Dhillon, ekim ayında sahte atıfta bulunduğunu kabul etti. Kıdemli savcı aslında 15 yıl önce görülen tamamen farklı ve gerçek bir davayı kastettiğini savundu. İki Yüksek Mahkeme yargıcı savcının açıklamasını "yetersiz" bulurken, yapay zeka ve hukuk uzmanı Brian Flanagan da olayı "ciddi bir başarısızlık" olarak yorumladı.

Maynooth Üniversitesi'nden Doçent Brian Flanagan, "Bir çocuğun yargılanmasını savunmak için var olmayan bir kaynak kullanıldı. Bu ciddi bir başarısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu. Devletin gücüne dikkat çeken Flanagan, hukuka olan güvenin zedelendiğini belirtti.

CPS'İN KARŞILAŞTIĞI İLK YAPAY ZEKA VAKASI DEĞİL

İngiltere ve Galler'de cezai kovuşturmaları yürüten ana kurum olan CPS, daha önce de aynı vakayla gündeme gelmişti. Hafif suçlardan hüküm giymiş iki Romanyalının iade davasında görevli bir avukatın yapay zeka kaynaklı var olmayan davaları emsal gösterdiği doğrulanmıştı.

CPS sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kurumun yapay zekanın yasal kararlar almak için kullanılmasını sınırlayan ve doğruluk için insan kontrolünü zorunlu kılan katı bir politikası olduğunu vurguladı. İnternet üzerinden yapılan hukuki araştırmadan kaynaklanan hatanın tespit edilir edilmez düzeltildiği aktarıldı.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI HATALAR 100'Ü AŞTI

Doughty Street Chambers avukatı Matthew Lee tarafından tutulan ve İngiltere'deki yapay zeka hatalarını takip eden veri tabanındaki vaka sayısı yaşanan son olayla birlikte 101'e ulaştı. Bununla birlikte Yüksek Mahkeme, CPS'in kurgusal dava atıfının çocuğun yargılamanın devamı kararına yaptığı itirazın sonucunu etkilemediğini açıkladı.