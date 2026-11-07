Valilik duyurdu! 7 ilçede 2 gün uzaktan eğitime geçilecek: Çalışan annelere de idari izin

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İstanbul
Antalya, 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) hazırlanıyor. Çok sayıda devlet liderinin katılacağı zirve öncesinde kent genelinde güvenlik ve ulaşım tedbirleri arttırılmaya başlandı.
Valilik, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretimin normal devam edeceğini de açıklayan Valilik, okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetlerinin de yapılmayacağını açıkladı.
Açıklamada "Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak." ifadeleri kullanılırken genelge kapsamında kamu personeline yönelik de düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.
Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın personelin de 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Açıklamada kurum amirlerinin, birim yöneticilerinin ve kritik görevlerde çalışan personelin bu uygulamanın dışında tutulacağı da belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak."
Genelgede nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi.