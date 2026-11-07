Yurt genelinde hava sıcaklıklarının sert şekilde düşmesiyle birlikte bazı illere kış erken geldi. Özellikle İstanbul ile Ankara arasındaki önemli ulaşım güzergâhlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı illere kış gelirken, özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının 5-20 santimetreye ulaşması bekleniyor. İstanbul-Ankara hattını kullanacak vatandaşlar ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve dona karşı uyarıldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ TUZLAMA YAPIYOR

Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR

Valilik, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmu ve kar görüleceğini bildirdi.

Kar kalığının 5-20 santimetreye ulaşması beklenirken İstanbul-Ankara hattını kullanacak vatandaşlar ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını ile buzlanma ve dona karşı uyarıldı.