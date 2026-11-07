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Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:36

İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı illerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi beyaza bürünürken, bölgede ekipler teyakkuza geçti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 12:36

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının sert şekilde düşmesiyle birlikte bazı illere kış erken geldi. Özellikle ile arasındaki önemli ulaşım güzergâhlarından D-100 kara yolunun kesiminde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı illere kış gelirken, özellikle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.
Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kar kalınlığının 5-20 santimetreye ulaşması bekleniyor.
İstanbul-Ankara hattını kullanacak vatandaşlar ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve dona karşı uyarıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı

KARAYOLLARI EKİPLERİ TUZLAMA YAPIYOR

ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR

Valilik, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmu ve kar görüleceğini bildirdi.

İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı

Kar kalığının 5-20 santimetreye ulaşması beklenirken İstanbul-Ankara hattını kullanacak vatandaşlar ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını ile buzlanma ve dona karşı uyarıldı.  

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#İstanbul
#ankara
#bolu dağı
#karayolları
#D100 Kara Yolu
#Gündem
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