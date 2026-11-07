İstanbul-Ankara yolunda kar alarmı: Ekipler teyakkuza geçti, sürücülere kritik uyarı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının sert şekilde düşmesiyle birlikte bazı illere kış erken geldi. Özellikle İstanbul ile Ankara arasındaki önemli ulaşım güzergâhlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Valilik, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmu ve kar görüleceğini bildirdi.
Kar kalığının 5-20 santimetreye ulaşması beklenirken İstanbul-Ankara hattını kullanacak vatandaşlar ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını ile buzlanma ve dona karşı uyarıldı.