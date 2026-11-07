16 yaşındaki şahıs, 17 yaşındaki arkadaşını ormana çağırıp öldürdü: Cinayetin ardından yaptığı şey kan dondurdu

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İstanbul
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda dehşet yaşandı. 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Ahmet Kırlak'ı ormana çağırdı.
A.İ.U., burada yanında bulunan tüfekle Ahmet Kırlak’a ateş açtı. Tüfekli saldırı sonucu 17 yaşındaki Kırlak hayatını kaybederken, şüpheli cesedi ormanlık alanda bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olaydan haberdar olan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 16 yaşındaki A.İ.U., evinde suçta kullandığı belirtilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. A.İ.U.’nun ifadesinde, Ahmet Kırlak ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendisini ormanlık alana çağırdığını ve tüfekle vurduktan sonra cesedini olay yerinde bıraktığını söylediği belirtildi.
Şüphelinin daha sonra arkadaşlarıyla buluşarak yaşananları anlattığını da ifade ettiği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olan Ahmet Kırlak’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.