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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:10

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

Son zamanlarda mutfakta en sık karşılaştığım problemler arasında çöp kovasında biriken kötü kokular yer aldı. Çöp kovasının kötü kokusunu unutturacak doğal yönetimlerin neler olduğunu araştırdım. Çöp kovasına parfüm etkisi yapacak o doğal koku tabletini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çöp kovanızdan gelen kötü kokularla mücadele ediyorsanız, sizin için araştırdığım bu doğal koku tabletine bir şans vermelisiniz. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:10

Hemen her evde karşılaşılan en büyük problemler arasında çöp kovasından gelen kötü kokular yer alır. Son zamanlarda özellikle mutfaktaki çöp kovasından gelen kötü kokuya bir çözüm bulmak için evde kolayca hazırlanabilecek doğal yöntemlere başvurdum. Siz de çöp kovasındaki kötü kokulardan kurtulmak istiyorsanız, pahalı ürünlere gerek yok! Çöp kovasındaki kötü kokular için evde birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz doğal koku tabletini sizlerle paylaşıyorum. Çöp kovasının kötü kokusunu unutturacak doğal yöntemi adım adım anlatıyorum. Çöp kovasının dibine bir tane bıraktığınız bu tablet kötü kokuların engellenmesini sağlayacak. Peki, çöp kovasındaki kötü kokuları engellemek için nelere dikkat edilmeli? İşte çöp kovasındaki kötü kokulara lavantalı doğal çözüm...

ÇÖP KOVASININ KÖTÜ KOKUSUNU UNUTTURACAK DOĞAL YÖNTEM!

Ev temizliğinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de çöp kovalarından gelen kötü kokulardır. Özellikle son zamanlarda mutfakta sıklıkla karşılaştığım problemlerden biri olan çöp kovasında biriken kötü kokuları unutturacak doğal yöntemi araştırmadan geçemedim. Çöp kovasında uzun bir süre bekleyen yemek artıkları, ortaya rahatsız edici bir koku çıkarır. Çöp kovasından gelen bu koku yemek pişirilirken oluşan kokuyla birleşince mutfağın havası olumsuz yönde etkilenir.

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

Özellikle kış aylarında çok sık havalandırılamayan mutfaklarda çöp kovası kokusu çok daha fazla belli olur. Benim de son zamanlarda mutfakta en sık karşılaştığım kötü kokan çöp kovası için evde kolayca hazırlanabilen yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim. Üstelik çöp kovasındaki kötü kokunun gitmesi için pahalı oda kokularına ve kimyasal ürünler kullanmaya gerek kalmadığını keşfettim.

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lavantalı çöp kovası koku tabletlerinin nasıl yapıldığını sizlere adım adım anlatıyorum. , kuru lavanta, mısır nişastası ve kullanarak elde edebileceğiniz küçük koku tabletleri, çöp kovanızdaki kötü kokuları bastırarak mutfağınızın daha güzel kokmasını sağlayacak. Siz de çöp kovasına parfüm etkisi yapmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu doğal tabletlere mutlaka bir şans vermelisiniz.

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

Çöp kovanızda oluşan kötü kokuları azaltmak ve engellemek artık çok kolay! Lavantanın hoş kokusu ve karanfilin kendine özgü aroması sayesinde çöp kovanızın dibine bırakacağınız bu doğal tablet, hem mutfağınıza hem de çöp kovanıza ferah bir koku verecek. Peki, çöp kovasındaki kötü kokuyu gideren doğal yöntem ne? İşte çöp kovasındaki kötü kokulara lavantalı doğal çözüm...

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

ÇÖP KOVASININ DİBİNE BİR TANE BIRAKIN!

Siz de mutfaktaki çöp kovalarınızdan etrafa yayılan kötü kokulardan sıkılmadınız mı? Çöp kovasındaki kötü kokulardan kurtulmak artık çok kolay! Evinizde bulunan birkaç temel malzemeyle hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de kullanışlı doğal koku tabletlerinin nasıl yapıldığını adım adım anlatıyorum. İşte çöp kovasındaki kötü kokulara lavantalı doğal çözüm...

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

Malzemeler;

  • 3 yemek kaşığı karbonat
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı kuru lavanta
  • 1 çay kaşığı ezilmiş karanfil
  • Az miktarda su

Hazırlanışı;

  • Öncelikle karbonat ve mısır nişastasını uygun bir kapta karıştırın.
  • Sonrasında kuru lavantayı ve ezilmiş karanfili ilave edin.
  • Malzemeleri karıştırırken azar azar su ekleyerek macun kıvamında şekil verilebilir bir karışım hazırlayın.
  • Oluşturduğunuz karışımı buz kalıplarına paylaştırın ve tamamen kuruyana kadar bekletin.
  • Tabletler sertleşip nemini kaybettikten sonra kalıplardan çıkarabilirsiniz.
  • Hazırladığınız tabletlerden birini temiz ve kuru çöp kovasının dibine yerleştirin.
  • Etkisini kaybeden tableti yenisiyle değiştirin.
Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

ÇÖP KOVASINDAKİ KÖTÜ KOKULARI ENGELLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çöp kovasındaki kötü kokuları engellemek için evde oluşturduğunuz doğal koku tabletleri tek başına yeterli olmayabilir. Eğer çöp kovanızın kötü kokmasını istemiyorsanız; çöp kovanızı düzenli olarak temizlemeye dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda ıslak ve yemek artıklarını uzun süre çöp kovasında bekletmemelisiniz. Bu detaylara dikkat ederek çöp kovalarınızda kötü koku oluşmasını önleyebilirsiniz.

Çöp kovasının dibine bir tane bırakın! Kötü kokulara karşı lavantalı doğal çözüm

Aynı zamanda çöp kovasının poşetini sık sık değiştirmeli ve kovanızı düzenli olarak yıkamalısınız. Yıkama sonrası kovanın tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra çöp poşeti geçirmelisiniz. 

 

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ETİKETLER
#karbonat
#karanfil
#lavanta
#Mısır nişastası
#Keşfet
#Çöp Kovası
#Mavi Kadin
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