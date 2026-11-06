TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:34

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

Ev temizliğinde en çok zorlanılan yerlerden biri de mutfak oluyor. Çünkü yemek yaparken oluşan yağ lekeleri ya da taşan yemeklerin oluşturduğu izleri silmek çoğu zaman kolay da olmuyor. Ancak artık saatlerde uğraşmaya da gerek kalmayacak olan yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formülle bu sorun kökünden çözülecek.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 15:34

Mutfakta yemek hazırlarken meydana gelen yağ kalıntıları, sıçrayan yağlar ve soslar zaman içerisinde inatçı lekelere dönüşebiliyor. Özellikle de ocak üzerinde oluşan bu yağ kalıntıları ne kullanılırsa kullanılsın temizlikte saatleri alabiliyor. Ancak saatlerce uğraşmaya gerek kalmayacak olan ve yağ içinde olan ocağı 15 dakika da pırıl pırl yapan formül sayesinde kolay ve pratik bir şekilde yapmak mümkün hale geliyor. İşte detaylar…

SAATLERCE UĞRAŞMANIZA GEREK YOK!

Ev işleri her zaman zorluk derecesine göre insanları zorlayabiliyor. Ama evde öyle bir yer var ki adeta saatlerce uğraşmak zorunda kalınabiliyor. bu yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mutfakta yemek hazırlarken meydana gelen yağ kalıntıları, soslar ya da sıçrayan yağlar kolay kolay temizlenmiyor.

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

Öyle ki ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın sıradan bir bezle bile silindiğinde orada hep bir leke kalıyor. Pahalı kimyasal ürünler de bir yere kadar parlaklık veriyor. Bu nedenle de birçok kişi ocağı temizlerken nasıl bir temizlik yapacağını kara kara düşünüyor. Oysa doğru malzemelerle pratik bir şekilde yağ içinde kalmış ocaklar hemen temizlenebiliyor.

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

Kimi zaman yağ lekeleri silinmiş gibi görünse de lekesi kalmaya devam ediyor. Hatta biraz ertelendiği zaman yağ lekeleri inatçı bir hale gelerek oluşan kirin oraya iyice yerleşmesine neden oluyor. Pratik temizlik tüyolarında ise bu yer için aslında bir çözüm bulunuyor.

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

Evde bulunan malzemelerle istenilen temizlik ise artık imkanız değil. Üstelik de öyle saatler süren bir ovalama işlemi yapılmıyor. Birkaç saniye beklenerek elde edilen bu temizlik yağ içinde kalmış ocakları yeni alınmış gibi parlatıyor.

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

YAĞ İÇİNDE KALMIŞ OCAĞI 15 DAKİKADA PIRIL PIRIL YAPAN FORMÜL

Yağ içinde kalmış ocakları temizlemek ilk bakışta zor hale gelebiliyor. Hatta nasıl temizlenebileceği uzun uzun düşünülürken ilk akla gelen ve temizlik alanında oldukça işe yarayan karbonatlar burada da büyük rol oynuyor. Özellikle de kimyasal kullanmak istemeyenler yağ lekelerini bu şekilde pratik bir şekilde hemen çıkarabiliyorlar.

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

Yağlanmış ocakları 15 dakika içinde kolayca pırıl pırıl yapan formül sayesinde uğraştırıcı ya da zahmet veren temizlikler rafa kalkıyor. Malzemeler her evde rahatlıkla bulunabilen cinsten olmasıyla ayrıca bir malzeme alınmasına da engel oluyor.

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül
Ocak Yağ Temizleme Tarifi
Malzemeler
  • 2 yemek kaşığı karbonat
  • Yarım limon suyu
  • 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı
  • 5 damla sirke
Yapılışı
  1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  2. Karışımı ocağın yağ içinde kalan bölgelerine sürün.
  3. 15 dakika beklettikten sonra hafif nemli bir bezle silin.
  4. Yağ içinde olan bölgelerin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.
Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! Yağ içinde kalmış ocağı 15 dakikada pırıl pırıl yapan formül

Saatlerde ovalamaya ya da çitilemeye gerek kalmadan kolay bir temizlik imkanı veren bu karışım sizlerin de endeki yükünü hafifletirken diğer bir yandan da temizliğinizi rahata kavuşturacak. Mutfakta temizlik yaparken kimyasal ürünlere de böylelikle maruz kalmayacaksınız. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mutfakta ocak temizliği nasıl yapılır? Adım adım ferahlık
Yağlı ocak temizlemenin püf noktaları!
ETİKETLER
#temizlik
#karbonat
#mutfak
#Ocak
#Yağ Lekeleri
#Keşfet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.