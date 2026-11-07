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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:52

Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamda çarpıcı detay: 9 dakikalık telefon görüşmesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırılara ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetlerin nedeni olan biçerdöverin tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görülürken, katliamın zanlısı Arif Sefa Özdemir yaptığı 9 dakikalık telefon görüşmesi de ortaya çıktı. Köy muhtarı Osman Kavlagan, "Beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. ‘Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' Bana çok iyi emeğin geçti, hakkını helal et' diye konuştu" ifadelerini kullandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamda çarpıcı detay: 9 dakikalık telefon görüşmesi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:52

'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların arkasında yanan bir biçerdöver nedeniyle yaşanan borç anlaşmazlığı olduğu öne sürüldü. Yaşanan katliamın ardından biçerdöver İzmir'de ortaya çıktı. Biçerdöverin haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar aldığı görülürken, olayın detayları da kan dondurdu. 

HABERİN ÖZETİ

Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamda çarpıcı detay: 9 dakikalık telefon görüşmesi ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'da biçerdöver alacağı meselesinden kaynaklanan bir anlaşmazlık sonucunda bir kişinin üç kişiyi öldürdüğü ve ardından araç gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, Ahmet Uzel'den 40 bin Euro'ya biçerdöver aldığını, biçerdöverin tarlada yandığını ve bu durumun Uzel ile aralarında anlaşmazlığa yol açtığını belirtti.
Uzel, Özdemir'den kalan 11 bin Euro alacağını istedi, ancak Özdemir 4 bin Euro borcu olduğunu ve kısa sürede ödeme yapacağını söyledi.
Taraflar arasındaki borç anlaşmazlığı büyüyerek telefonda küfür ve tehditlere yol açtı.
Olay günü Özdemir, Ahmet Uzel ve yanındaki Bekir ile Noman Toprak'ı Afyonkarahisar'ın Ayazini köyü çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Özdemir'in, olay yerinden kaçarken güzergahı üzerindeki diğer kişileri araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.
Köylüler, yanan biçerdöveri için Arif Sefa Özdemir'e yaklaşık 50 bin TL yardım parası toplamıştı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

BİÇERDÖVER İZMİR'İN MENDERES İLÇESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Saldırılan sebebi olarak gösterilen biçerdöver ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde olduğu anlaşıldı. Olaydan öncede zanlı Arif Sefa Özdemir'in kendisini aradığını anlatan Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan "Arif Sefa Özdemir çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Yok, sağlık durumum iyi' dedim. 'Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et' dedi. Ben de 'Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim' dedim. 'Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok' dedi, 'Hakkını tekrar helal et' dedi. Ben de 'Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun' dedim. Ben ona lastik alıvermiştim" diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamda çarpıcı detay: 9 dakikalık telefon görüşmesi ortaya çıktı

BİÇERDÖVERİ YANAN ÖZDEMİR'E KÖYLÜ 50 BİN TL YARDIM PARASI TOPLAMIŞ

Olayı haberleri izlerken öğrendiğini söyleyen Kavlagan, "Bende ‘Biçerci Arif' olarak kayıtlıydı. Ben de lastik aldığım için faturaya baktım. Arif Sefa Özdemir yazıyordu, oradan anladım. Gece haberlerde ismini duyunca ‘eyvah, bizim biçerci bu' dedim. Devamlı alkol kullanırdı. Biçerdöveri ovadan traktörle biz getirdik" dedi.

Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamda çarpıcı detay: 9 dakikalık telefon görüşmesi ortaya çıktı


Arif Sefa Özdemir'in yanan biçerdöveri için köylünün yardım topladığını söyleyen Kavlagan, "Kendisi için 50 bin liraya yakın bir para topladık. Esnaf, lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu yardımcı oldu. Biz de yardımcı olduk. Sonra buradan gitti, ‘Tekrar bir ortak biçerdöver aldım' dedi, ‘Ondan da darbe yedim' dedi. Ben de ‘Dikkat et biraz kendine, böyle her şeye girme' dedim. ‘Abi, yapacak bir şey yok' dedi. Aramızda 9 dakikalık konuşma oldu" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamda çarpıcı detay: 9 dakikalık telefon görüşmesi ortaya çıktı

"YARDIM ETTİĞİM İÇİN PİŞMAN OLDUM"

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök ise "Hasat zamanı biçmeye başladık. Ben de köydeydim. Oğlum beni aradı ‘Baba, biçer yanıyor' dedi. Buraya geldim ama ben gelinceye kadar biçerdöver de tarla da yanmış. Olayı bugün öğrendim. Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum. Arif Seza Özdemir için biz köyde para topladık. Biçerdöver borcu varmış. Tarlamız da mahsulümüz de yandı. Şikayetçi olmadık" diye vurguladı.

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ETİKETLER
#Afyonkarahisar
#Menderes
#Ayazini Köyü
#Arif Sefa Özdemir
#Ahmet Uzel
#Gündem
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