Aksaray’da direğe çarpıp devirdi: "Direksiyonda ben yoktum" diyerek polise direndi

Aksaray Alparslan Türkeş Bulvarı’nda Muhammet A. isimli şahsın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Direk devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kaza neticesinde her iki araç da büyük hasar alırken, kameralardan tespit edilen araç sürücüsü Muhammet A. "sürücü olmadığını, aracı kullanmadığını" iddia ederek olay yerine gelen polis memurlarına direndi. Şahsın güçlük çıkarması üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, uzun uğraşların ardından sürücü, gözaltına alındı.