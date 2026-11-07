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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 02:29

Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! İran ve ABD'den peş peşe açıklama geldi

İran'ın Hürmüz Boğazı’na yakın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında peş peşe patlama meydana geldi. İran ordusu ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyururken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan da açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! İran ve ABD'den peş peşe açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 02:29

basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin ’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

İRAN ORDUSU: ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran ordusu, bir adet Amerikan "MQ-9" insansız hava aracının orduya ait hava savunma kuvvetleri tarafından Keşm Adası semalarında vurularak imha edildiğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! İran ve ABD'den peş peşe açıklama geldi

ABD'DEN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Keşm Adası’yla ilgili haberleri duyduk. Durum nispeten sakin, bu konuda yorumumuz yok." denildi.

Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! İran ve ABD'den peş peşe açıklama geldi

"ANLAŞMAYA VARILAMADI" İDDİALARINA YALANLAMA

Katar, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ABD ile İran arasında anlaşmaya varılamadığı yönünde açıklama yaptığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin ABD ile İran'ın anlaşmaya varamadığını söylediğine ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan haberlerin yanlış ve yanıltıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Al Sani'nin ifadelerinin bölgede savaşın ve istikrarsızlığın sürmesinden çıkar sağlayan çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığı savunuldu.

Söz konusu iddiaların birçoğunun diplomatik çabaları baltalamayı ve gerilimi tırmandırmayı amaçlayan sahte hesaplar tarafından yayıldığı kaydedilen açıklamada, bunun son derece sorumsuzca bir davranış olduğu vurgulandı.

TRUMP: İRAN KONUSUNDA ÇOK İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı , Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.

İran'a yönelik mesajının ne olduğu sorulan Trump, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz, bir süredir de görüşüyoruz." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! İran ve ABD'den peş peşe açıklama geldi

Son 6-7 aydır hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini söyleyen ABD Başkanı, petrol sevkiyatı açısından Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına ilişkin de önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

İran'la yürütülen temasların olumlu ilerlediğini yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#ABD
#Trump
#iran
#hürmüz boğazı
#Keşm Adası
#Dünya
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