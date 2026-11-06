Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı

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İstanbul
Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunması sorulan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını belirterek, "17 aydır tutukluyum. 17 ay boyunca bu soruşturma kapsamında belediyeye resmi bağış yapmış yaklaşık 85 kişinin ifadeye çağrıldığını biliyorum. Bir tanesi demez mi Hakan beni tehdit etti? Bir tane şikayet yok hakkımda. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hakan Bahçetepe'yi "rüşvet alma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bahçetepe hakkında "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ise ayrı ayrı beraat kararı verdi.
Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Hakan Bahçetepe'nin tahliyesine, hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti. Ayrıca, Hakan Bahçetepe'nin 3 yıl 1 ay 5 gün memuriyetten yasaklanmasına karar verildi.
Mahkeme, sanık Baki Aydöner'i "rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdal Celal Aksoy'a "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Gürkan Dölekli, "rüşvet vermek" suçundan, zincirleme suç hükümleri de uygulanarak 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özer Ayık'a aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Seza Büyükçulha ise "rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek" suçundan 7 yıl 9 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Mahkeme, Aziz İhsan Aktaş hakkında ise rüşvet verme suçundan etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Aktaş'ın, soruşturma makamları olaydan haberdar olmadan önce durumu yetkili makamlara bildirdiği değerlendirildi. Sanıklar Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal hakkında da "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan beraat kararı verildi.
Mahkeme, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy ve Özer Ayık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Gürkan Dölekli ve Seza Büyükçulha hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.