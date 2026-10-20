Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe için tahliye talebi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada celse arasında mütalaa açıklandı.

3 SUÇTAN YALNIZCA RÜŞVET İÇİN CEZA ALMASI İSTENDİ

Mütalaada, Hakan Bahçetepe’ye rüşvet verilmesi eylemlerinin soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar edilmesi nedeniyle sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

Hakan Bahçetepe’nin haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatine karar verilmesi istenilirken, rüşvet alma suçundan ise cezalandırılması talep edildi.

Sanık Bahçetepe’nin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi mütalaada talep edildi.