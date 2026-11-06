Kaz Dağları'nın zirvelerinden mest eden görüntüler: Sezonun ilk karı düştü

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İstanbul
Kaz Dağları'ndaki ilk kar yağışının ardından ortaya çıkan beyaz örtü, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer tarafından görüntülendi.
Objektiflere yansıyan görüntüler, bölgenin yüksek kesimlerinde sonbaharın yerini kışa bırakmaya başladığını ortaya koydu.
Kar yağışıyla birlikte zirvede doğanın görünümü değişirken, beyaz örtü bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.