Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Metehan Baltacı için transfer döneminin en hareketli günleri kapıda. Sezon başında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne 1 yıllığına kiralanan genç savunmacı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Futbol yaşantısına 2017 yılında sarı-kırmızılıların altyapısında adım atan Metehan Baltacı, 2021-22 sezonunun başında profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Gelişimini sürdürmesi adına sırasıyla İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise rotasını Gençlerbirliği'ne çevirmişti.

BONSERVİS İÇİN GÖZLER GALATASARAY'DA

Başkent ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı başarılı stoperin performansından memnun kalırken, devre arası transfer dönemi öncesi beklenen hamleyi yaptı. İddialara göre Gençlerbirliği yönetimi, Metehan Baltacı'nın bonservisini doğrudan almak için sarı-kırmızılı kulübe sözlü teklifini iletti.

Galatasaray cephesi ise genç oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak kiralama sürecinde stratejik bir adım atmıştı. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ne gönderildiği dönemde Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmişti. Başarılı stoperin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028-2029 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

YAŞANAN SÜREÇ VE SAHAYA DÖNÜŞÜ

Kariyerinde zorlu bir dönemden geçen Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, ardından görülen ilk duruşmada 105 gün sonra tahliye edilmişti. Süreç sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 24 yaşındaki futbolcunun cezası 7 Ağustos itibarıyla sona ermiş ve sahalara geri dönmüştü.

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan genç savunmacının, Gençlerbirliği'nin yaptığı bu satın alma teklifi sonrasında nasıl bir karar alacağı yakından takip ediliyor.