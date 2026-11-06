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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:33

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

Sezon başında Gençlerbirliği'ne kiralanan Metehan Baltacı için başkent ekibinden sürpriz bir hamle geldi. Kırmızı-siyahlıların, 24 yaşındaki stoperin bonservisini almak üzere Galatasaray'a teklif ilettiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:33

altyapısında yetişen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Metehan Baltacı için transfer döneminin en hareketli günleri kapıda. Sezon başında Süper Lig ekibi 'ne 1 yıllığına kiralanan genç savunmacı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

yaşantısına 2017 yılında sarı-kırmızılıların altyapısında adım atan Metehan Baltacı, 2021-22 sezonunun başında profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Gelişimini sürdürmesi adına sırasıyla İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise rotasını Gençlerbirliği'ne çevirmişti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

BONSERVİS İÇİN GÖZLER GALATASARAY'DA

Başkent ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı başarılı stoperin performansından memnun kalırken, devre arası transfer dönemi öncesi beklenen hamleyi yaptı. İddialara göre Gençlerbirliği yönetimi, Metehan Baltacı'nın bonservisini doğrudan almak için sarı-kırmızılı kulübe sözlü teklifini iletti.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

Galatasaray cephesi ise genç oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak kiralama sürecinde stratejik bir adım atmıştı. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ne gönderildiği dönemde Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını 'na (TFF) bildirmişti. Başarılı stoperin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028-2029 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

YAŞANAN SÜREÇ VE SAHAYA DÖNÜŞÜ

Kariyerinde zorlu bir dönemden geçen Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, ardından görülen ilk duruşmada 105 gün sonra tahliye edilmişti. Süreç sonrasında (PFDK) tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 24 yaşındaki futbolcunun cezası 7 Ağustos itibarıyla sona ermiş ve sahalara geri dönmüştü.

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı: Bonservisiyle gidiyor

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan genç savunmacının, Gençlerbirliği'nin yaptığı bu satın alma teklifi sonrasında nasıl bir karar alacağı yakından takip ediliyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Metehan Baltacı
#Gençlerbirliği
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#Spor
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