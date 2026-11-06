UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde lig aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türk takımlarının Avrupa sınavları tamamlandı. Bu haftaki maçların ardından UEFA ülke puanı klasmanı yeniden şekillendi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN DEV ZAFERLER

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. RAMS Park'ta ezici bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı.

Bir diğer dev maçta ise Fenerbahçe sahnedeydi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Heyecan fırtınasına sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanan Kanarya, Devler Ligi'nde 18 yıl aranın ardından galibiyet sevinci yaşayarak puanını 5'e yükseltti.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ PUAN HASRETİYLE DÖNDÜ

Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki yüz güldüren sonuçlarının aksine, diğer iki büyük takımımız Avrupa'da yenilgiyle döndü. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Freiburg'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Celtic'in konuğu olan Beşiktaş ise büyük bir çekişmeye sahne İskoçya deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDAKİ YERİ

Avrupa kupalarında oynanan bu kritik karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Alınan sonuçların ardından Türkiye, genel klasmanda 53.075 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

1. İNGİLTERE | 107.685 PUAN

2. İTALYA | 91.732 PUAN

3. İSPANYA | 86.493 PUAN

4. ALMANYA | 84.973 PUAN

5. FRANSA | 72.296 PUAN

6. PORTEKİZ | 69.150 PUAN

7. BELÇİKA | 64.050 PUAN

8. HOLLANDA | 56.395 PUAN

9. TÜRKİYE | 53.075 PUAN

10. YUNANİSTAN | 47.812 PUAN