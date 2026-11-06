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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:09

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Avrupa kupalarında kritik hafta geride kalırken, temsilcilerimizin aldığı sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamasına doğrudan yansıdı. Galatasaray ve Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılırken, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı mağlubiyetle kapattı. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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Editor
 Serhat Yıldız
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UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:09

, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde lig aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türk takımlarının Avrupa sınavları tamamlandı. Bu haftaki maçların ardından UEFA ülke puanı klasmanı yeniden şekillendi.

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN DEV ZAFERLER

Okan Buruk yönetimindeki , UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. RAMS Park'ta ezici bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Bir diğer dev maçta ise sahnedeydi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Heyecan fırtınasına sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanan Kanarya, Devler Ligi'nde 18 yıl aranın ardından galibiyet sevinci yaşayarak puanını 5'e yükseltti.

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ PUAN HASRETİYLE DÖNDÜ

Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki yüz güldüren sonuçlarının aksine, diğer iki büyük takımımız Avrupa'da yenilgiyle döndü. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden , sahasında konuk ettiği Freiburg'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Celtic'in konuğu olan ise büyük bir çekişmeye sahne İskoçya deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

İŞTE TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDAKİ YERİ

Avrupa kupalarında oynanan bu kritik karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Alınan sonuçların ardından Türkiye, genel klasmanda 53.075 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

1. İNGİLTERE | 107.685 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

2. İTALYA | 91.732 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

3. İSPANYA | 86.493 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

4. ALMANYA | 84.973 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

5. FRANSA | 72.296 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

6. PORTEKİZ | 69.150 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

7. BELÇİKA | 64.050 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

8. HOLLANDA | 56.395 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

9. TÜRKİYE | 53.075 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

10. YUNANİSTAN | 47.812 PUAN

UEFA ülke puanı güncellendi! Temsilcilerimizden Avrupa'da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Spor
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