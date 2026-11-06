Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam

Avrupa futbolunun yeni gözdesi Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla sergilediği performansla manşetleri süslemeye devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 karşılaşmada kaydettiği 4 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç yetenek, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncusuna talip olan dünya devlerine kapıyı kapatmak ve yıldız futbolcuyu takımda tutmak adına vakit kaybetmeden harekete geçti.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO OLUYOR

Sezon başında Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Batrakov’un mevcut sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyordu. Ancak Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool gibi Avrupa devlerinin genç futbolcuyu yakından takibe alması üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, bu rakamı 100 milyon euro seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

MAAŞINA NEREDEYSE İKİ KATI ZAM!

Yönetimin gündemindeki bir diğer kritik başlık ise oyuncunun maaşı. Mevcut anlaşmaya göre yıllık 3 milyon 250 bin euro kazanan Rus yıldızın maaşının 6 milyon euroya çıkarılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmayların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle masaya oturarak yeni sözleşme şartlarını resmileştireceği ifade ediliyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2031 yılının haziran ayına kadar devam eden Batrakov’un kontratında dikkat çeken bir diğer detay ise sonraki satış payı. Yapılan anlaşma gereği genç oyuncunun olası bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15’i eski kulübü Lokomotiv Moskova’nın kasasına gidecek.