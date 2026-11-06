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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:24

Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de sergilediği mükemmel performansla Avrupa devlerinin radarını üzerine çeken Aleksey Batrakov için Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini rekor bir seviyeye çıkarmaya ve maaşına devasa bir zam yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:24

Avrupa futbolunun yeni gözdesi , formasıyla sergilediği performansla manşetleri süslemeye devam ediyor. Özellikle ’nde çıktığı 4 karşılaşmada kaydettiği 4 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç yetenek, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 

Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam

Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncusuna talip olan dünya devlerine kapıyı kapatmak ve yıldız futbolcuyu takımda tutmak adına vakit kaybetmeden harekete geçti.

Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO OLUYOR

Sezon başında ’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Batrakov’un mevcut sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyordu. Ancak , PSG, Chelsea ve Liverpool gibi Avrupa devlerinin genç futbolcuyu yakından takibe alması üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, bu rakamı 100 milyon euro seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam

MAAŞINA NEREDEYSE İKİ KATI ZAM!

Yönetimin gündemindeki bir diğer kritik başlık ise oyuncunun maaşı. Mevcut anlaşmaya göre yıllık 3 milyon 250 bin euro kazanan Rus yıldızın maaşının 6 milyon euroya çıkarılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmayların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle masaya oturarak yeni sözleşme şartlarını resmileştireceği ifade ediliyor.

Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam

Galatasaray ile sözleşmesi 2031 yılının haziran ayına kadar devam eden Batrakov’un kontratında dikkat çeken bir diğer detay ise sonraki satış payı. Yapılan anlaşma gereği genç oyuncunun olası bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15’i eski kulübü Lokomotiv Moskova’nın kasasına gidecek.

Galatasaray’dan Aleksey Batrakov hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor: Maaşına dev zam
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ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#Lokomotiv Moskova
#Aleksey Batrakov
#Spor
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