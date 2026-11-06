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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:33

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Tüm Avrupa'yı kapsayacak anlaşma geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İran ve Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya-Ukrayna savaşında tüm Avrupa'yı kapsayacak büyük bir anlaşma olacağının sinyalini verdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Tüm Avrupa'yı kapsayacak anlaşma geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:33

ABD Başkanı , ’da düzenlenen bir imza töreninde ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH’E ÖVGÜ

Trump, ABD Savunma Bakanı ’in görevden alınacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Pete şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Bazı ilginç durumlarla karşı karşıya. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı’nda olduğundan daha fazla generalimiz vardı. Herkes 4 yıldızlı generaldi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu insanların çoğu aşırı politik doğrucu zihniyetteydi. Ben öyle generalleri sevmem. Dolayısıyla muhtemelen kendisine karşı bir muhalefet var. Bence harika bir iş çıkarıyor" yorumunu yaptı.

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Tüm Avrupa'yı kapsayacak anlaşma geliyor

MADURO OPERASYONU

Hegseth’in görevi süresince gerçekleştirilen başarılı askeri operasyonlara değinen Trump, Venezuela Devlet Başkanı ’nun ülkeden kaçırıldığı operasyonun 48 dakikada tamamlandığını ve hiçbir kayıp verilmediğini hatırlattı. karşısında da büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Trump, "Aylardır kimse ölmediği için buna savaş denir mi bilmiyorum ama İran İslam Cumhuriyeti adında bir ülkeyle savaşımız var. Çok hoş bir yer. Boğazları biz kontrol ediyoruz. Şu anda boğazdan savaş öncesi dönemden daha fazla petrol geçiyor ve 6-7 aydır kimse ölmedi" şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN RUSYA-UKRAYNA KONUSUNDA ANLAŞMA SİNYALİ

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı örnek göstererek bunu "gerçek savaş" olarak tanımlayan Trump, "Ayda 25 bin insan ölüyor. Bu arada, yakında o meseleyi de çözeceğiz. Ama ayda 25 bin insan ölüyor. Gece gündüz, tüm gün savaşıyorlar. Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var; işte bunlar savaştır" dedi. Trump, bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasında yakında "tüm Avrupa'yı da kapsayacak büyük bir anlaşma" yapılabileceğini belirterek, "Bu büyük bir anlaşma olacak ve sadece Ukrayna'dan ibaret olmayacak. Hatta tüm Avrupa'yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve harika bir anlaşma olacak. Herkesi çok mutlu edecek" diye konuştu.

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Tüm Avrupa'yı kapsayacak anlaşma geliyor

Trump, ayrıca Beyaz Saray'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile özel bir görüşme yaptığını söyledi. Trump, görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

İRAN SAVAŞI AÇIKLAMASI

İran savaşıyla ilgili de konuşan Trump, "18 can kaybettik ve bu çok fazla. Ama Vietnam’da 21 yıllık bir süreçte binlerce, on binlerce can kaybettik. Afganistan’da çok fazla sayıda kayıp verdik. Bırakın 18’i, 1 kişi bile çok fazla. Ama 7 aydır oradayız ve oranın tam kontrolü bizde" dedi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Tüm Avrupa'yı kapsayacak anlaşma geliyor

Ayrıca Trump savaşın İran tarafından başlatıldığını söyleyerek, ‘’İran’da ise 7 aydır bulunuyoruz ve kontrol etmek istediğimiz her şeyi kontrol ediyoruz. Şimdi daha ileri giderek işi tamamen garantiye alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Garantiye almaktan kastım, bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak. Ülkeyi yeniden inşa etmelerinin 25 yıl süreceğini düşünüyorum. Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmemeyi tercih ederim. Ama belki de bunu yapmak zorunda kalırım. Yakında anlarsınız" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#donald trump
#Beyaz Saray
#iran
#nicolas maduro
#rusya-ukrayna savaşı
#Pete Hegseth
#İran Savaşı
#Dünya
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