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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 12:17

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi

Süper Lig devi Galatasaray'da istikrarlı grafiğiyle uzun süredir taraftarın sevgilisi olan ve sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza atan Gabriel Sara, şimdi de Premier Lig devlerinin resmen markajında. Sarı-kırmızılı yönetim, istikrarlı performansıyla değerine değer katan Brezilyalı yıldız için bonservis beklentisini netleştirdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 12:17

formasıyla ortaya koyduğu futbolla kalitesini defalarca kanıtlayan , Avrupa'nın tepesindeki kulüplerin radarından çıkmıyor. Özellikle İngiltere ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu için transfer pazarında hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi

Ada basınından ve kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; başta olmak üzere , Newcastle United ve Everton, başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Ayrıca Leeds United'ın da daha önce oyuncu hakkında bilgi aldığı biliniyor. Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen ve İngiltere futboluna oldukça aşina olan Sara'nın, kariyerine yeniden Premier Lig'de devam etme ihtimaline sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi

YÖNETİMİN ELİNİ GÜÇLENDİREN DETAYLAR

Brezilya Milli Takımı formasını da terleten deneyimli futbolcunun Galatasaray ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, sarı-kırmızılı yönetimin transfer masasındaki elini oldukça kuvvetlendiriyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Sara için Galatasaray yönetimi geçtiğimiz dönemde gelen 20 milyon euroluk teklifleri geri çevirmişti.

30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Ağustos 2024'te Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takıma katıldığı günden bu yana orta sahanın motoru olan başarılı oyuncunun piyasası göz önüne alınarak yeni beklenti şekillendi.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi

Cimbom'un, Gabriel Sara için kapıyı en az 30 milyon eurodan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı gelen bilgiler arasında. Yönetim, gelen yüksek ilgi doğrultusunda hem kulüp bütçesine devasa bir katkı sağlamayı hem de yıldız ismi Premier Lig'e yüksek bir gelirle uğurlamayı hedefliyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi
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ETİKETLER
#galatasaray
#Aston Villa
#Futbol
#premier lig
#gabriel sara
#crystal palace
#Spor
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