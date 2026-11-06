Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Yönetim kararını verdi: Bonservisi belirlendi

Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu futbolla kalitesini defalarca kanıtlayan Gabriel Sara, Avrupa'nın tepesindeki kulüplerin radarından çıkmıyor. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu için transfer pazarında hareketli saatler yaşanıyor.

Ada basınından ve kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Crystal Palace başta olmak üzere Aston Villa, Newcastle United ve Everton, başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Ayrıca Leeds United'ın da daha önce oyuncu hakkında bilgi aldığı biliniyor. Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen ve İngiltere futboluna oldukça aşina olan Sara'nın, kariyerine yeniden Premier Lig'de devam etme ihtimaline sıcak baktığı ifade ediliyor.

YÖNETİMİN ELİNİ GÜÇLENDİREN DETAYLAR

Brezilya Milli Takımı formasını da terleten deneyimli futbolcunun Galatasaray ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, sarı-kırmızılı yönetimin transfer masasındaki elini oldukça kuvvetlendiriyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Sara için Galatasaray yönetimi geçtiğimiz dönemde gelen 20 milyon euroluk teklifleri geri çevirmişti.

30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Ağustos 2024'te Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takıma katıldığı günden bu yana orta sahanın motoru olan başarılı oyuncunun piyasası göz önüne alınarak yeni beklenti şekillendi.

Cimbom'un, Gabriel Sara için kapıyı en az 30 milyon eurodan açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı gelen bilgiler arasında. Yönetim, gelen yüksek ilgi doğrultusunda hem kulüp bütçesine devasa bir katkı sağlamayı hem de yıldız ismi Premier Lig'e yüksek bir gelirle uğurlamayı hedefliyor.