TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:00

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yüzlerce üründe indirim fırsatı yaşanıyor. Koyun inek peynirinden, dana kıymaya, yoğurt çeşitlerinden kaşar peynire, sütten bakliyat ürünlerine kadar çeşit çeşit ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. 1000 Gram Kaşar Peynir 409 TL olurken 1 Litre yarım yağlı süt ise 39,90 TL olacak. 400 Gram Bohça Mantı 84,90 TL, 1 Kg Çiğköftelik Bulgur 39,90 TL 500 Gram Tatlı Tarhana 125 TL, 250 Gram Kırmızı Toz Biber 95 TL, 340 gram Jalapeno Turşu 55 TL, 250 Gram Hazır Mıhlama Kuymak ise 129 TL’den satışa çıkacak. 200 Gram Donmuş Döner 89,90 TL, 500 Gram Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 99 TL, Gurme Siyah Çay 229 TL olacak. Kahve çeşitleri, kuruyemiş ve temizlik malzemelerinde indirim devam edecek. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel ürünler broşürü…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:00

aktüel broşüründe bu hafta onlarca çeşit üründe indirim fırsatı yaşanmaya devam ediyor. Erkek terlik çeşitleri 259 TL olurken Yüzey Temizlik Havlusu 49,90 TL, 200’lü Peçete 25,90 TL, Zeytinyağlı Banyo Sabunu 72,90 TL, Saç Kremi ve Şampuan çeşitleri ise 129 TL’den müşterileri bekleyecek. Fındık, kuru dut, leblebi, hurması gibi kuruyemiş çeşitleri de uygun fiyatlarıyla cep yakmayacak. 32 Gram Çubuk çay çeşitleri 39,90 TL, 250 Gram Filtre Kahve 199 TL, 200 Gram Dibek Türk Kahvesi 59,50 TL, Amonyaklı ve Limonlu Sıvı Krem 54,90 TL’den müşterileri bekleyecek. Meyve suyu, maden suyu, atıştırmalık ürünler, tek kullanımlık kahveler, atıştırmalık malzemeler 9 Kasım Tarım Kredi Kooperatif marketleri kataloğunda yer aldı. Benzer şekilde donmuş ürünler ve kahvaltılık malzemelerde müşterilere özel fiyatlarıyla raflarda olacak. İşte, 9 Kasım Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri…

9 KASIM TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ AKTÜEL BROŞÜRÜ


Tam Yağlı Olg. 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 g: 299,00 TL

Tam Yağlı Doğal Yoğurt 1500 g: 99,00 TL

Donuk Dana Kıyma 400 g: 225,00 TL

Tarsüt Kaşar 1000 g: 409,00 TL

Yarım Yağlı Süt 1 L: 39,90 TL

Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 g: 275,00 TL

Sütaş Ayran 2 L: 92,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Dondurulmuş Bohça Mantı 400 g: 84,90 TL

Bolca Kalem Börek 400 g: 44,90 TL

Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk 380 g: 235,00 TL

Banvit Jumbo Sosis 330 g: 99,90 TL

Birinci Süt Hazır Mıhlama / Kuymak 250 g: 129,00 TL

Pilavlık Bulgur, Köftelik Bulgur, Çiğ Köftelik Bulgur 1 kg: 39,90 TL

Nohut 2.5 kg: 155,00 TL

Asi Künefe Katmer 150 g: 89,90 TL

Bereket Pişmiş Donuk Piliç Döner 200 g: 89,90 TL

Namet Hindi Füme 7/24 60 g: 32,90 TL

Dana Pastırma 120 g: 249,90 TL

Tatlı Tarhana / Acılı Tarhana 500 g: 125,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Elifler Tatlı Kırmızı Toz Biber 250 g: 95,00 TL

Ormanözü Organik Yabani Elma Sirkesi 500 ml: 84,90 TL

Cem Vakumlu Siyah Zeytin / Yeşil Zeytin 200 g: 39,90 TL

Aysan Yakan Biber / Biberiye / Jalapeno Turşu 340 g: 55,00 TL

Tahin 600 g: 109,90 TL

Üzüm Pekmezi 800 g: 179,90 TL

Birlik Gurme Extra Geleneksel İncir / Çilek Reçeli 380 g: 54,50 TL

Birlik Gurme Extra Geleneksel Vişne Reçeli 380 g: 89,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Kabak Çekirdeği Kavrulmuş Tuzsuz / Az Tuzlu 250 g: 99,00 TL

Birlik Gurme Siyah Çay 500 g: 229,00 TL

Birlik Gurme Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 500 g: 99,00 TL

Elit Sıvı Krem Limonlu / Amonyaklı 750 ml: 54,90 TL

Kavrulmuş Fındık Doypack 180 g: 215,00 TL

Naturel İç Fındık Doypack 180 g: 149,00 TL

Kuru Dut MAP 250 g: 149,90 TL

Kral Muska 350 g: 239,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Dibek Türk Kahvesi 200 g: 59,50 TL

Dripon Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL

Elit Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Elit Klasik Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Elidor Saç Kremi - Şampuan Çeşitleri 350 ml - 400 ml: 129,90 TL

Kavrulmuş Fındık Doypack 180 g: 215,00 TL

Naturel İç Fındık Doypack 180 g: 149,00 TL

Kuru Dut MAP 250 g: 149,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Muska 350 g: 239,90 TL

Beyaz Leblebi Doypack 200 g: 44,90 TL

Paketli Sarı Leblebi 200 g: 44,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması 100 g: 74,90 TL

Cevizli Pestil 350 g: 169,90 TL

Sütlü Mahlepli ve Tahinli Susamlı Kuru Pasta 500 g: 76,50 TL

Süt Kaymaklı ve Portakallı Süt Kaymaklı Kurabiye 400 g: 76,50 TL

Yağlı Gevrek 500 g: 76,50 TL

Hanımeller Çeşitleri 82 g: 17,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Kokteyl / Süt Mısır Cipsi 117 g: 49,90 TL

Klasik / Kaya Tuzlu Patlamış Mısır 85 g: 31,90 TL

Tutku Tart 45 g: 17,90 TL

Kakaolu Yoğun Bisküvi 50 g: 21,90 TL

Bar Çikolata 45 g: 21,90 TL

Tam Buğday Bisküvi 3x131 g: 59,90 TL

Tam Çikolatam 3x83 g: 74,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Dibek Türk Kahvesi 200 g: 59,50 TL

Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL

Çubuk Çay Çeşitleri 32 g: 39,90 TL

Latte 17.5 g: 12,00 TL

3'ü 1 Arada Fındık Aromalı Kahve 18 g: 10,00 TL

Salep 15 g: 6,90 TL

Sıcak Çikolata 18.5 g: 6,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Soğuk İçecekler & Maden Suyu

Enerji İçeceği Çeşitleri 250 ml: 59,50 TL

Limonata Çeşitleri 1000 ml: 39,90 TL

Kola 2.5 L: 57,90 TL

Portakallı Gazoz 2.5 L: 55,50 TL

Maden Suyu Çeşitleri 200 ml 6'lı: 76,50 TL

Meyve Suyu Çeşitleri 200 ml: 16,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Klasik Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Saç Kremi - Şampuan Çeşitleri 350 ml - 400 ml: 129,90 TL

Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı: 84,90 TL

Peçete 200'lü: 25,90 TL

Yüzey Temizlik Havlusu Turunçgil Meyve / Pembe Çiçek 100'lü: 49,90 TL

Eko Büzgülü Çöp Torbası Çam Kokulu Orta Boy 30'lu: 149,90 TL

Bio Natural Süper Eco Gece (16'lı / 18'li / 24'lü): 89,90 TL

Bio Günlük Ped Normal 40'lı: 59,90 TL

Havlu Erkek Terlik: 259,90 TL

Kaz Ayağı Desenli Erkek Terlik: 219,90 TL

Tüylü Kumaş Traşlı Kadın Terliği: 259,90 TL


 

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim
ETİKETLER
#peynir
#Trabzon
#Tarım Kredi
#9 Kasım
#Aktüel Broşür
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.