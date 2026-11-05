Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9 Kasım aktüel broşürü 2026: Peynir, yoğurt, süt, kıyma, kaşar peyniri ve çay çeşitlerinde indirim

Tarım Kredi aktüel broşüründe bu hafta onlarca çeşit üründe indirim fırsatı yaşanmaya devam ediyor. Erkek terlik çeşitleri 259 TL olurken Yüzey Temizlik Havlusu 49,90 TL, 200’lü Peçete 25,90 TL, Zeytinyağlı Banyo Sabunu 72,90 TL, Saç Kremi ve Şampuan çeşitleri ise 129 TL’den müşterileri bekleyecek. Fındık, kuru dut, leblebi, Trabzon hurması gibi kuruyemiş çeşitleri de uygun fiyatlarıyla cep yakmayacak. 32 Gram Çubuk çay çeşitleri 39,90 TL, 250 Gram Filtre Kahve 199 TL, 200 Gram Dibek Türk Kahvesi 59,50 TL, Amonyaklı ve Limonlu Sıvı Krem 54,90 TL’den müşterileri bekleyecek. Meyve suyu, maden suyu, atıştırmalık ürünler, tek kullanımlık kahveler, atıştırmalık malzemeler 9 Kasım Tarım Kredi Kooperatif marketleri kataloğunda yer aldı. Benzer şekilde donmuş ürünler ve kahvaltılık malzemelerde müşterilere özel fiyatlarıyla raflarda olacak. İşte, 9 Kasım Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri…

9 KASIM TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ AKTÜEL BROŞÜRÜ



Tam Yağlı Olg. 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 g: 299,00 TL

Tam Yağlı Doğal Yoğurt 1500 g: 99,00 TL

Donuk Dana Kıyma 400 g: 225,00 TL

Tarsüt Kaşar Peynir 1000 g: 409,00 TL

Yarım Yağlı Süt 1 L: 39,90 TL

Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 g: 275,00 TL

Sütaş Ayran 2 L: 92,50 TL

Dondurulmuş Bohça Mantı 400 g: 84,90 TL

Bolca Kalem Börek 400 g: 44,90 TL

Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk 380 g: 235,00 TL

Banvit Jumbo Sosis 330 g: 99,90 TL

Birinci Süt Hazır Mıhlama / Kuymak 250 g: 129,00 TL

Pilavlık Bulgur, Köftelik Bulgur, Çiğ Köftelik Bulgur 1 kg: 39,90 TL

Nohut 2.5 kg: 155,00 TL

Asi Künefe Katmer 150 g: 89,90 TL

Bereket Pişmiş Donuk Piliç Döner 200 g: 89,90 TL

Namet Hindi Füme 7/24 60 g: 32,90 TL

Dana Pastırma 120 g: 249,90 TL

Tatlı Tarhana / Acılı Tarhana 500 g: 125,00 TL

Elifler Tatlı Kırmızı Toz Biber 250 g: 95,00 TL

Ormanözü Organik Yabani Elma Sirkesi 500 ml: 84,90 TL

Cem Vakumlu Siyah Zeytin / Yeşil Zeytin 200 g: 39,90 TL

Aysan Yakan Biber / Biberiye / Jalapeno Turşu 340 g: 55,00 TL

Tahin 600 g: 109,90 TL

Üzüm Pekmezi 800 g: 179,90 TL

Birlik Gurme Extra Geleneksel İncir / Çilek Reçeli 380 g: 54,50 TL

Birlik Gurme Extra Geleneksel Vişne Reçeli 380 g: 89,90 TL

Kabak Çekirdeği Kavrulmuş Tuzsuz / Az Tuzlu 250 g: 99,00 TL

Birlik Gurme Siyah Çay 500 g: 229,00 TL

Birlik Gurme Bergamot Aromalı Demlik Poşet Çay 500 g: 99,00 TL

Elit Sıvı Krem Limonlu / Amonyaklı 750 ml: 54,90 TL

Kavrulmuş Fındık Doypack 180 g: 215,00 TL

Naturel İç Fındık Doypack 180 g: 149,00 TL

Kuru Dut MAP 250 g: 149,90 TL

Kral Muska 350 g: 239,90 TL

Dibek Türk Kahvesi 200 g: 59,50 TL

Dripon Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL

Elit Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Elit Klasik Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Elidor Saç Kremi - Şampuan Çeşitleri 350 ml - 400 ml: 129,90 TL

Kavrulmuş Fındık Doypack 180 g: 215,00 TL

Naturel İç Fındık Doypack 180 g: 149,00 TL

Kuru Dut MAP 250 g: 149,90 TL

Muska 350 g: 239,90 TL

Beyaz Leblebi Doypack 200 g: 44,90 TL

Paketli Sarı Leblebi 200 g: 44,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması 100 g: 74,90 TL

Cevizli Pestil 350 g: 169,90 TL

Sütlü Mahlepli ve Tahinli Susamlı Kuru Pasta 500 g: 76,50 TL

Süt Kaymaklı ve Portakallı Süt Kaymaklı Kurabiye 400 g: 76,50 TL

Yağlı Gevrek 500 g: 76,50 TL

Hanımeller Çeşitleri 82 g: 17,50 TL

Kokteyl / Süt Mısır Cipsi 117 g: 49,90 TL

Klasik / Kaya Tuzlu Patlamış Mısır 85 g: 31,90 TL

Tutku Tart 45 g: 17,90 TL

Kakaolu Yoğun Bisküvi 50 g: 21,90 TL

Bar Çikolata 45 g: 21,90 TL

Tam Buğday Bisküvi 3x131 g: 59,90 TL

Tam Çikolatam 3x83 g: 74,90 TL

Dibek Türk Kahvesi 200 g: 59,50 TL

Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL

Çubuk Çay Çeşitleri 32 g: 39,90 TL

Latte 17.5 g: 12,00 TL

3'ü 1 Arada Fındık Aromalı Kahve 18 g: 10,00 TL

Salep 15 g: 6,90 TL

Sıcak Çikolata 18.5 g: 6,90 TL

Soğuk İçecekler & Maden Suyu

Enerji İçeceği Çeşitleri 250 ml: 59,50 TL

Limonata Çeşitleri 1000 ml: 39,90 TL

Kola 2.5 L: 57,90 TL

Portakallı Gazoz 2.5 L: 55,50 TL

Maden Suyu Çeşitleri 200 ml 6'lı: 76,50 TL

Meyve Suyu Çeşitleri 200 ml: 16,90 TL

Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Klasik Banyo Sabunu 4x150 g: 72,90 TL

Saç Kremi - Şampuan Çeşitleri 350 ml - 400 ml: 129,90 TL

Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı: 84,90 TL

Peçete 200'lü: 25,90 TL

Yüzey Temizlik Havlusu Turunçgil Meyve / Pembe Çiçek 100'lü: 49,90 TL

Eko Büzgülü Çöp Torbası Çam Kokulu Orta Boy 30'lu: 149,90 TL

Bio Natural Süper Eco Gece (16'lı / 18'li / 24'lü): 89,90 TL

Bio Günlük Ped Normal 40'lı: 59,90 TL

Havlu Erkek Terlik: 259,90 TL

Kaz Ayağı Desenli Erkek Terlik: 219,90 TL

Tüylü Kumaş Traşlı Kadın Terliği: 259,90 TL



