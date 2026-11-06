6 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında rüzgar tersine döndü: Aylar sonra bir ilk yaşanıyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ara seçimlerinin ardından dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyle birlikte yükselişe geçti. Son işlemlerde değer kaybetmesine rağmen altın, ağustos ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...