6 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında rüzgar tersine döndü: Aylar sonra bir ilk yaşanıyor

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İstanbul
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ara seçimlerinin ardından dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyle birlikte yükselişe geçti. Son işlemlerde değer kaybetmesine rağmen altın, ağustos ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.201,24₺
Yarım Altın Satış: 21.753,73₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.061,30₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.067,10₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.633,85₺
Çeyrek Altın Satış: 10.876,87₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.550,69₺
Gram Altın Satış: 6.551,74₺