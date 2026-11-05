Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı illerde kar yağışının başlamasıyla oto tamircilerde yoğunluk arttı. Ustalar, kışlık bakım ihmal edilirse ciddi motor arızaları olabileceğini belirterek sürücüleri erken önlem almaya çağırdı.

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Tamircilerden otomobil sahiplerine uyarı! Kış gelmeden yaptırmazsanız binlerce lira ödeyebilirsiniz Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 146

HABERİN ÖZETİ Tamircilerden otomobil sahiplerine uyarı! Kış gelmeden yaptırmazsanız binlerce lira ödeyebilirsiniz Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı illerde kar yağışının başlamasıyla oto tamircilerde kışlık bakımlar için yoğunluk yaşanırken, ustalar ihmalin ciddi motor arızalarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Kışlık bakımların ihmal edilmesi soğuk havalarda araçlarda ciddi arızalara yol açabilir. Kışlık bakımlarda antifriz seviyesinin kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır. Araçların marka ve modeline göre kışlık bakım ücretleri bin 500 ile 2 bin TL arasında değişmektedir. Kışlık bakım kapsamında dört lastiğin değiştirilmesi, balans ayarı, antifriz ve silecek değişimi yaklaşık 40-45 dakika sürmektedir. Ustalar, araç sahiplerini bakımlarını son güne bırakmayıp erken tedbir almaya çağırdı.

Kışlık bakımların ihmal edilmesinin soğuk havalarda araçlarda ciddi arızalara yol açabileceğini belirten ustalar, özellikle antifriz seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Araçların marka ve modeline göre kışlık bakım ücretlerinin bin 500 ile 2 bin TL arasında değiştiğini ifade eden ustalar, antifriz yetersizliğinden kaynaklanan motor arızalarının ise araç sahiplerine çok daha yüksek maliyetler çıkarabileceğini kaydetti.

İHA muhabirine konuşan oto ustası Ammar Balka, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte araç sahiplerinin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Balka, "Malum, kış mevsimine girdik. Yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Merkeze de kar yağışı başlamadan önce gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizi ve araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmalıyız. Bu bakımların içerisinde antifriz değişimi, silecek değişimi, cam suyu değişimi ve kışlık lastiklerin takılması yer alıyor. Antifrizin en az eksi 56 dereceye kadar dayanıklı olması gerekiyor. Lastik alırken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Lastiklerin üretim tarihine ve diş derinliğine mutlaka bakılması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek gerekli tedbirlerimizi almış oluruz. Özellikle bakımları son güne bırakmamakta fayda var. Çünkü geciken önlemler daha büyük felaketlere neden olabiliyor. Bu nedenle araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmayı tercih ediyoruz" dedi.

Kışlık bakım kapsamında yapılan işlemler hakkında da bilgi veren Balka, "Kışlık bakım kapsamında aracın dört lastiğinin değiştirilmesi, balans ayarının yapılması, antifriz ve silecek değişimi yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Bu süre içerisinde araç, kış şartlarına hazır hale geliyor. Son günlerde doğal olarak yoğunluk yaşıyoruz. Genellikle kar yağdıktan sonra müşterilerimiz araçlarını kışlık bakıma getirmek istiyor. Ancak bu yoğunluk nedeniyle sağlıklı ve hızlı hizmet vermekte zorlanabiliyoruz. Elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Fakat vatandaşlarımız bakımlarını son güne bırakmayıp erkenden gerekli tedbirleri alırlarsa herkes için daha iyi olacaktır" diye konuştu.