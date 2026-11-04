9 dakika şarj 1000 KM menzil: Yeni batarya heyecan yaptı

200 DERECE SICAKLIKTA ALEV ALMADI

Sunwoda'nın geliştirdiği 20 Ah kapasiteli Xin Bixiao bataryası, polimer-kompozit elektrolit teknolojisiyle çalışıyor. Bataryada ayrıca nano ölçekli yüksek entropili silikon anot kullanılıyor. Yeni nesil hücre, gerçekleştirilen termal dayanıklılık testlerinde yaklaşık 200 derece sıcaklığa kadar ısıtıldı. Şirketin açıklamasına göre bu süreçte herhangi bir alevlenme veya patlama yaşanmadı.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Mayıs ayında başlayan testler henüz tamamlanmadı. Üstelik elde edilen sonuçlar, doğrudan batarya hücresi üzerinde gerçekleştirilen denemelere dayanıyor. Aynı dayanıklılığın elektrikli otomobillerde kullanılan batarya paketlerinde sağlanıp sağlanamayacağı henüz doğrulanmış değil.