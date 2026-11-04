9 dakika şarj 1000 KM menzil: Yeni batarya heyecan yaptı

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İstanbul
Elektrikli otomobillerde menzil ve batarya güvenliği tartışmaları sürerken Çinli batarya üreticisi Sunwoda'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Xin Bixiao adını verdiği yeni nesil katı hal bataryasının yüksek sıcaklık testlerinde başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu. 200 dereceye kadar ısıtılmasına rağmen alev almayan veya patlamayan bataryanın, elektrikli araçlarda 1.000 kilometreyi aşan menzil sunabileceği belirtiliyor.
Sunwoda'nın geliştirdiği 20 Ah kapasiteli Xin Bixiao bataryası, polimer-kompozit elektrolit teknolojisiyle çalışıyor. Bataryada ayrıca nano ölçekli yüksek entropili silikon anot kullanılıyor. Yeni nesil hücre, gerçekleştirilen termal dayanıklılık testlerinde yaklaşık 200 derece sıcaklığa kadar ısıtıldı. Şirketin açıklamasına göre bu süreçte herhangi bir alevlenme veya patlama yaşanmadı.
Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Mayıs ayında başlayan testler henüz tamamlanmadı. Üstelik elde edilen sonuçlar, doğrudan batarya hücresi üzerinde gerçekleştirilen denemelere dayanıyor. Aynı dayanıklılığın elektrikli otomobillerde kullanılan batarya paketlerinde sağlanıp sağlanamayacağı henüz doğrulanmış değil.
Sunwoda'nın yeni bataryasında öne çıkan bir diğer özellik ise enerji yoğunluğu. Xin Bixiao, daha önceki testlerde kilogram başına 400 Wh'ın üzerinde enerji yoğunluğuna ulaşmayı başardı. Şirket, bu seviyenin elektrikli araçlarda tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sağlayabileceğini öngörüyor.
Bataryanın kullanım ömrüne ilişkin veriler de dikkat çekici. Xin Bixiao, yalnızca 1 MPa dış basınç altında 1.200'den fazla şarj ve deşarj döngüsünü tamamladı. Üstelik bu döngülerin ardından başlangıç kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını korumayı başardı. Sunwoda'ya göre söz konusu performans, yılda 20.000 kilometreden fazla yol yapan bir elektrikli otomobilde on yılı aşan kullanım ömrünü destekleyebilir.
Bununla birlikte menzil, enerji yoğunluğu, şarj döngüsü ve yüksek sıcaklık dayanıklılığına ilişkin sonuçların tamamı henüz gerçek araç batarya paketleri üzerinde doğrulanmış değil.
Sunwoda, katı hal bataryalarında çalışmalarını bir adım ileri taşımaya hazırlanıyor. Şirket, gelecek yıl ikinci nesil sülfür tabanlı katı hal bataryasını üretmeyi planlıyor. Üretim, şirketin ticari öncesi katı hal bataryası hattında gerçekleştirilecek. Söz konusu tesisin yıllık kapasitesi ise 0,2 GWh olarak belirlendi.
Bu rakam, batarya sektörünün genel üretim ölçeğiyle karşılaştırıldığında oldukça sınırlı. Mevcut kapasitenin yılda yaklaşık 2.600-2.700 elektrikli araca yetecek miktarda batarya üretimine karşılık geldiği belirtiliyor.
Sunwoda'nın yeni nesil batarya çalışmaları yalnızca karayolu araçlarıyla sınırlı değil. Çinli üretici, havacılık sektöründe kullanılabilecek yüksek enerji yoğunluklu hücreler geliştirmek için de çalışmalar yürütüyor. Şirket, Guangdong Mühendislik Araştırma Merkezi ile birlikte en az 450 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip havacılık bataryaları üzerinde çalışıyor.
Bir diğer hedef ise elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçları. Sunwoda, bu araçlarda kullanılacak bataryalar için en az 1.000 W/kg sürekli deşarj güç yoğunluğuna ulaşmayı amaçlıyor. Ancak şirket, söz konusu yüksek enerji yoğunluklu bataryalar için henüz kesin bir üretim takvimi, üretim hacmi veya ticari sipariş hedefi paylaşmadı.
Sunwoda, bu yılın başlarında duyurduğu hızlı şarj teknolojisiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Şirketin geliştirdiği 15C lityum demir fosfat (LFP) bataryası, oda sıcaklığında yalnızca bir dakikalık şarjla yaklaşık 100 kilometrelik menzil ekleyebiliyor. Sunwoda'nın paylaştığı verilere göre batarya, yüzde 10 şarj seviyesinden yüzde 70'e yaklaşık 5 dakikada ulaşıyor. Doluluk oranının yüzde 97'ye çıkması için gereken toplam süre ise 9 dakika olarak açıklanıyor.