Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool mücadelesi öncesinde Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği soru cevabını buldu. Sarı-lacivertli yönetimin anlaşmaya vardığı yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun zorlu karşılaşmada takımı kenardan yönetip yönetmeyeceği netlik kazandı.

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HABERİN ÖZETİ Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesinde göreve başlayacağı ve ilk maçını tribünden izleyeceği açıklandı. Emre Belözoğlu, Liverpool maçını tribünden takip edecek. Yeni teknik direktör ve ekibi yarın sabah görevine başlayacak. Liverpool maçında takımın başında Dirk Kuyt yer alacak.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, 46 yaşındaki teknik adamın zorlu Liverpool randevusunu tribünden takip edeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Hocamız yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Bu akşamki Liverpool maçını tribünden takip edecek" ifadelerine yer verildi.

TAKIMIN BAŞINDA DİRK KUYT YER ALACAK

Yeni teknik ekibin mesaiye yarın sabah itibarıyla başlayacak olması sebebiyle, bu akşamki Liverpool karşılaşmasında kulübede sorumluluk Dirk Kuyt'ta olacak. Hollandalı çalıştırıcı, bu kritik 90 dakikada sarı-lacivertli ekibin başında saha kenarında yer alarak takımı idare edecek.

Emre Belözoğlu ve ekibinin ise yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla birlikte Samandıra'da iş başı yapması bekleniyor.