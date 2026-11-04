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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:02

Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başlarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool karşılaşması öncesi teknik heyet planlaması netleşti. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünün dev maçtaki konumunu resmi açıklamayla duyurdu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:02

'nde oynanacak kritik mücadelesi öncesinde taraftarının en çok merak ettiği soru cevabını buldu. Sarı-lacivertli yönetimin anlaşmaya vardığı yeni teknik direktör 'nun zorlu karşılaşmada takımı kenardan yönetip yönetmeyeceği netlik kazandı.

HABERİN ÖZETİ

Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesinde göreve başlayacağı ve ilk maçını tribünden izleyeceği açıklandı.
Emre Belözoğlu, Liverpool maçını tribünden takip edecek.
Yeni teknik direktör ve ekibi yarın sabah görevine başlayacak.
Liverpool maçında takımın başında Dirk Kuyt yer alacak.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, 46 yaşındaki teknik adamın zorlu Liverpool randevusunu tribünden takip edeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Hocamız yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Bu akşamki Liverpool maçını tribünden takip edecek" ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!

TAKIMIN BAŞINDA DİRK KUYT YER ALACAK

Yeni teknik ekibin mesaiye yarın sabah itibarıyla başlayacak olması sebebiyle, bu akşamki Liverpool karşılaşmasında kulübede sorumluluk 'ta olacak. Hollandalı çalıştırıcı, bu kritik 90 dakikada sarı-lacivertli ekibin başında saha kenarında yer alarak takımı idare edecek.

Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!

Emre Belözoğlu ve ekibinin ise yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla birlikte Samandıra'da iş başı yapması bekleniyor.

Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!
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ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#Dirk Kuyt
#Spor
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