Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe resmen açıkladı!

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İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool mücadelesi öncesinde Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği soru cevabını buldu. Sarı-lacivertli yönetimin anlaşmaya vardığı yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun zorlu karşılaşmada takımı kenardan yönetip yönetmeyeceği netlik kazandı.
Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, 46 yaşındaki teknik adamın zorlu Liverpool randevusunu tribünden takip edeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Hocamız yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Bu akşamki Liverpool maçını tribünden takip edecek" ifadelerine yer verildi.
Yeni teknik ekibin mesaiye yarın sabah itibarıyla başlayacak olması sebebiyle, bu akşamki Liverpool karşılaşmasında kulübede sorumluluk Dirk Kuyt'ta olacak. Hollandalı çalıştırıcı, bu kritik 90 dakikada sarı-lacivertli ekibin başında saha kenarında yer alarak takımı idare edecek.
Emre Belözoğlu ve ekibinin ise yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla birlikte Samandıra'da iş başı yapması bekleniyor.