Arda Turan’dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı: 'Kötü söz söyledim'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, İngiltere'nin başkenti Londra’daki tarihi Stamford Bridge Stadı’nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi konuk ekip 1-0’lık skorla kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hem alınan skoru hem de hakem kararlarını değerlendiren Shakhtar'ın genç teknik patronu Arda Turan, özellikle VAR sistemine ateş püskürdü.

"BECERİKSİZCE DAVRANDIK, AMA OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Sporting Lizbon karşısında sahada doğru işler yaptıklarını vurgulayan Arda Turan, taktiksel olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını ancak son vuruşlarda beceriksiz kaldıklarını belirtti:

"Kazanacak kadar oynadık mı bilmiyorum ama kaybedecek kadar oynamadık. Futbolda şanssızlık kelimesini kullanmaktan nefret ederim. Beceriksizce davrandık ve bunu geliştirmek zorundayız. Genç oyunculara anı oynamasını öğretmeliyiz. Buraya ilk geldiğimde onlara savunma çalıştırmıştım; çünkü futbol bir savunma oyunudur. Son iki maçta da bunu acı tarafıyla öğrendik. Ne olursa olsun oyuncularımın yaptıklarından gurur duyuyorum."

İTALYAN HAKEMLERE VAR İSYANI: "BU KARAR HAKKINDA UTANMALILAR"

Karşılaşmanın ikinci yarısında Shakhtar Donetskli futbolcu Vinicius Tobias’ın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyona değinen Arda Turan, İtalyan VAR hakemlerinin tutumuna sert tepki gösterdi:

"Doğrusunu söylemek gerekirse ilk maça bakıyoruz, Galatasaray'la ilgili. VAR, penaltı için Sporting'e darbe arıyor; bugün de bahane arıyorlar. Bunun penaltı olduğunu sen de ben de biliyoruz, onlar da biliyor. Ama İtalyan hakemler her şeyi bildiği gibi bu konuda devam ediyorlar. Hayatımda uğradığım haksızlıklara verdiğim tepkilerden dolayı çok acı çektim, o yüzden enerjimi sahaya çekmeye çalışıyorum. Bizim işimiz en iyisini oynamak ama karar nereden baksan insana acı veriyor. Bence bu karar hakkında utanmalılar."

FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacakları maça da değinen Arda Turan, sarı-lacivertli takımın başına geçen Emre Belözoğlu ile ilgili duygusal ve samimi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında çocukluk yıllarından beri gelen rekabet duygusunu paylaşan başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Emre Belözoğlu hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız.

Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Açıkçası onlardan nefret etmiyorum; onlara karşı kötü söz söyledim, rekabet ettik ama onlar benim rekabetlerimin en büyük sebebiydi. Şampiyonlar Ligi'nde Emre abiye karşı Stamford Bridge'de sahada kenarında olmak... Bundan daha güzel ne olabilir? Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."

"TECRÜBEYLE YARIŞAMAYIZ, GENÇLİĞİMİZLE KARŞI KOYACAĞIZ"

Fenerbahçe’ye büyük bir saygı duyduklarını belirten Arda Turan, sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kadrosuna dikkat çekerek, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Onların tecrübesiyle yarışamayız, belki gençliğimizle karşı koymaya çalışacağız. Bizim için zor bir maç olacak" diyerek sözlerini tamamladı.