Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor: Teknik ekibi belli oldu!

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İstanbul
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşmaya varan 46 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu, ayağının tozuyla Samandıra'ya gidiyor. Genç çalıştırıcı, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Liverpool mücadelesi öncesinde takımla bir araya gelerek oyuncularla ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Dev karşılaşma öncesi moral depolamayı hedefleyen Belözoğlu, takımla yapacağı görüşmeyle birlikte Fenerbahçe'deki yeni döneminin startını verecek.
Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen teknik heyet yapılanması da belli oldu. Belözoğlu'nun ekibinde güvenilir ve tecrübeli isimler yer alırken, kadroya önümüzdeki günlerde yabancı bir antrenör takviyesinin de yapılacağı öğrenildi.
İşte Belözoğlu'nun yeni teknik ekibi:
Hem yerli teknik kadronun gücü hem de yapılması planlanan yabancı antrenör hamlesiyle Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesi yeni bir hava yakalamayı hedefliyor.