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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:42

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor: Teknik ekibi belli oldu!

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 1.5 yıllık sözleşmenin ardından mesaiye hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda çalıştırıcısı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne doğru yola çıkarken, teknik kadrosunda yer alacak isimler de netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor: Teknik ekibi belli oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:42

ile 1,5 yıllık anlaşmaya varan 46 yaşındaki teknik adam , ayağının tozuyla 'ya gidiyor. Genç çalıştırıcı, bu akşam ’nde oynanacak kritik mücadelesi öncesinde takımla bir araya gelerek oyuncularla ilk toplantısını gerçekleştirecek. 

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor: Teknik ekibi belli oldu!

Dev karşılaşma öncesi moral depolamayı hedefleyen Belözoğlu, takımla yapacağı görüşmeyle birlikte Fenerbahçe'deki yeni döneminin startını verecek.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN TEKNİK KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen teknik heyet yapılanması da belli oldu. Belözoğlu'nun ekibinde güvenilir ve tecrübeli isimler yer alırken, kadroya önümüzdeki günlerde yabancı bir antrenör takviyesinin de yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor: Teknik ekibi belli oldu!

İşte Belözoğlu'nun yeni teknik ekibi:

  • İlker Püren
  • Caner Erol
  • Ekrem Özerk Tufan
  • Özden Öngün
  • Hakan Özmert
  • Bumin Kağan Yıldız
  • Furkan Berk Yüksel
  • Kazım Çetin
  • Serdar Keşçi
  • Eray Birniçan
  • Toprak Kırtoğlu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor: Teknik ekibi belli oldu!

Hem yerli teknik kadronun gücü hem de yapılması planlanan yabancı antrenör hamlesiyle Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesi yeni bir hava yakalamayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#samandıra
#Spor
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