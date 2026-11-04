Ela Rümeysa Cebeci, Çağlayan Adliyesi'nde: İkinci duruşma başladı

Fenerbahçe eski Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla açılan davada geçtiğimiz hafta başlamıştı. Saran ve Cebeci'nin yargılandığı dava devam ediyor.

Ela Rümeysa Cebeci, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA CEBECİ GELMEMİŞTİ

İkinci duruşmaya katılan Cebebi, geçtiğimiz hafta Sadettin Sara'nın katıldığı ilk duruşmaya gelmemişti. İkinci duruşmada ise tam tersi oldu.