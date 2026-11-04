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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:08

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, vatandaşlar da 'İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen oldukça merak edilen sorunun cevabını canlı yayında açıkladı. Şen, İstanbullulara kar yağışı için tarih verdi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:08

haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritaya göre, yurdun doğusunda kar yağışı beklendiği bildirilirken, Prof. Dr. katıldığı canlı yayında ''a kar yağışı ne zaman geliyor?' sorusuna cevap verdi. İstanbul'a sağanak uyarısında bulunan Şen, kar yağışı için de tarih verdi. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, doğu bölgelerinde kar yağışı beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için sağanak uyarısı yaparak kar yağışı için tarih verdi.
İstanbul'da sıcaklıkların 11-12 dereceye kadar düşeceği ancak sel yaşanmayacağı belirtildi.
Doğu Anadolu'da cuma gününden itibaren Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt gibi bölgelerde kar yağışı başlayacak ve hafta sonu şiddetlenecek.
Uludağ'da cuma günü ve hatta bu gece kar yağışı beklendiği ifade edildi.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının en erken Ocak ayında 1-2 gün görülebileceğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da sel olmayacağını belirten Şen, sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini belirtti. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Su birikimi olabilir ama taşkın yapacak bir yağış yok. Şiddeti de azalmaya başladı zaten. Ama sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Yarından itibaren düşüş biraz da artacak. İstanbul'da sıcaklık 11-12 dereceye kadar inecek.

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

Anadolu'da biraz daha durum kritik. Çünkü 'da kar yağışı başlayacak cuma gününden itibaren. Nerelerde? Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt. Kar yağışı cumartesi, pazar biraz daha şiddetlenecek bu bölgede. 2-3 gün sürecek olan Doğu Anadolu'daki kar yağışı yeri beyazlatacak. 'da kar yağışı cuma günü hatta bu gece bile yağabilir.

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

İstanbul ve Türkiye'deki yağışların bu sene daha düşük kalacağını belirten Şen, ılıman bir kış geçirileceğini vurguladı. 'İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?' sorusunu cevaplayan uzman isim, "İstanbul hiçbir zaman karsız bir yıl geçirmez. Kesinlikle 1-2 gün bir kar yağışı İstanbul'da görülecektir ama Ocak ayında ancak olur o." ifadelerini kullandı. 

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

 

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ETİKETLER
#uludağ
#Doğu Anadolu
#İstanbul
#meteoroloji genel müdürlüğü
#orhan şen
#Gündem
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