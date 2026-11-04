İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritaya göre, yurdun doğusunda kar yağışı beklendiği bildirilirken, Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı canlı yayında 'İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor?' sorusuna cevap verdi. İstanbul'a sağanak uyarısında bulunan Şen, kar yağışı için de tarih verdi.
İstanbul'da sel olmayacağını belirten Şen, sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini belirtti. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Su birikimi olabilir ama taşkın yapacak bir yağış yok. Şiddeti de azalmaya başladı zaten. Ama sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Yarından itibaren düşüş biraz da artacak. İstanbul'da sıcaklık 11-12 dereceye kadar inecek.
Anadolu'da biraz daha durum kritik. Çünkü Doğu Anadolu'da kar yağışı başlayacak cuma gününden itibaren. Nerelerde? Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt. Kar yağışı cumartesi, pazar biraz daha şiddetlenecek bu bölgede. 2-3 gün sürecek olan Doğu Anadolu'daki kar yağışı yeri beyazlatacak. Uludağ'da kar yağışı cuma günü hatta bu gece bile yağabilir.
İstanbul ve Türkiye'deki yağışların bu sene daha düşük kalacağını belirten Şen, ılıman bir kış geçirileceğini vurguladı. 'İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?' sorusunu cevaplayan uzman isim, "İstanbul hiçbir zaman karsız bir yıl geçirmez. Kesinlikle 1-2 gün bir kar yağışı İstanbul'da görülecektir ama Ocak ayında ancak olur o." ifadelerini kullandı.