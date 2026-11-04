Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritaya göre, yurdun doğusunda kar yağışı beklendiği bildirilirken, Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı canlı yayında 'İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor?' sorusuna cevap verdi. İstanbul'a sağanak uyarısında bulunan Şen, kar yağışı için de tarih verdi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Orhan Şen tarih verdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, doğu bölgelerinde kar yağışı beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için sağanak uyarısı yaparak kar yağışı için tarih verdi. İstanbul'da sıcaklıkların 11-12 dereceye kadar düşeceği ancak sel yaşanmayacağı belirtildi. Doğu Anadolu'da cuma gününden itibaren Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt gibi bölgelerde kar yağışı başlayacak ve hafta sonu şiddetlenecek. Uludağ'da cuma günü ve hatta bu gece kar yağışı beklendiği ifade edildi. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının en erken Ocak ayında 1-2 gün görülebileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da sel olmayacağını belirten Şen, sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini belirtti. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Su birikimi olabilir ama taşkın yapacak bir yağış yok. Şiddeti de azalmaya başladı zaten. Ama sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Yarından itibaren düşüş biraz da artacak. İstanbul'da sıcaklık 11-12 dereceye kadar inecek.

Anadolu'da biraz daha durum kritik. Çünkü Doğu Anadolu'da kar yağışı başlayacak cuma gününden itibaren. Nerelerde? Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt. Kar yağışı cumartesi, pazar biraz daha şiddetlenecek bu bölgede. 2-3 gün sürecek olan Doğu Anadolu'daki kar yağışı yeri beyazlatacak. Uludağ'da kar yağışı cuma günü hatta bu gece bile yağabilir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

İstanbul ve Türkiye'deki yağışların bu sene daha düşük kalacağını belirten Şen, ılıman bir kış geçirileceğini vurguladı. 'İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?' sorusunu cevaplayan uzman isim, "İstanbul hiçbir zaman karsız bir yıl geçirmez. Kesinlikle 1-2 gün bir kar yağışı İstanbul'da görülecektir ama Ocak ayında ancak olur o." ifadelerini kullandı.