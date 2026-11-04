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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:21

Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için tarih verdi. Yapılan değerlendirmede, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının 4 gün boyunca etkili olacağı bildirildi. İşte kar yağışının beklendiği tarih...

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Editor
 Özge Sönmez
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Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:21

yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda için tarih verdi. Yapılan değerlendirmede, 5-8 Kasım tarihlerine dikkat çekilirken, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. 

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, 5-8 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve özellikle doğu kesimlerin yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için 5-8 Kasım tarihlerini verdi.
Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği bildirildi.
Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek.
5 Kasım Perşembe günü yurdun doğu kesimleri için yağış alarmı verildi.
Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve don riski oluşabilecek.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Paylaşılan 7 günlük raporda, 5 Kasım Perşembe günü yurdun doğu kesimleri için yağış alarmı verildi. 'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının yarın başlayacağı pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

 Bölgedeki düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve don riski oluşabilecek. Yetkililer yaptığı açıklamada, vatandaşların hava sıcaklıklarındaki düşüşe, yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanmaya ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi. 

Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu
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ETİKETLER
#Doğu Anadolu
#kar yağışı
#Hava tahmini
#5 Kasım
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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