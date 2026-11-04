Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda kar yağışı için tarih verdi. Yapılan değerlendirmede, 5-8 Kasım tarihlerine dikkat çekilirken, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Paylaşılan 7 günlük raporda, 5 Kasım Perşembe günü yurdun doğu kesimleri için yağış alarmı verildi. Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının yarın başlayacağı pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Bölgedeki düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve don riski oluşabilecek. Yetkililer yaptığı açıklamada, vatandaşların hava sıcaklıklarındaki düşüşe, yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanmaya ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.