Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda kar yağışı için tarih verdi. Yapılan değerlendirmede, 5-8 Kasım tarihlerine dikkat çekilirken, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji haritayı paylaştı: Kar yağışı için tarih belli oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, 5-8 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve özellikle doğu kesimlerin yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için 5-8 Kasım tarihlerini verdi. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek. 5 Kasım Perşembe günü yurdun doğu kesimleri için yağış alarmı verildi. Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve don riski oluşabilecek.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Paylaşılan 7 günlük raporda, 5 Kasım Perşembe günü yurdun doğu kesimleri için yağış alarmı verildi. Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının yarın başlayacağı pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

Bölgedeki düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve don riski oluşabilecek. Yetkililer yaptığı açıklamada, vatandaşların hava sıcaklıklarındaki düşüşe, yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanmaya ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.