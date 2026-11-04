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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:03

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

ŞOK market 4 Kasım aktüel ürünleri bugün satışa çıkıyor. ŞOK'ta onlarca ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Teknolojiden, küçük mutfak aletlerine, temizlik ürünlerinden gıdaya birçok üründe indirim fırsatı yer alacak. Kapsül kahve makinesi 3.999 TL, Türk Kahvesi makinesi 2.199 TL, Su Isıtıcı 2.099 TL, Mini Kamera 750 TL, Figürlü Telefon tutucu 299 TL, Oyun konsulu 125 TL, Figürlü şarj kablosu 175 TL, Aksesuarlı kulaklık 499 TL, Selfie wireless powerbank 799 TL, Bluetooth Hoporlör 550 TL, Ördek figürlü hoporlör 499 TL, Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL , Çelik kızartma teli 499 TL, French press 225 TL, Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL, Cam fincan 225 TL, Su bardağı seti 150 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK markette bugünden itibaren hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 4 Kasım ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...

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Editor
 Beyza Çolak
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4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:03

4 Kasım 2026 kataloğu, yeni haftada alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren ŞOK mağazalarında geçerli olacak kampanyada mutfak ürünlerinden ev tekstiline, elektronik aksesuarlardan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Kış aylarına yönelik battaniye ve nevresim takımlarının yanı sıra leopar desenli kazak, pelüş terlik ve çantalar da bu haftanın kataloğunda öne çıkıyor. Selfie wireless powerbank 799 TL, Bluetooth Hoporlör 550 TL, Ördek figürlü hoporlör 499 TL, Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL , Çelik kızartma teli 499 TL, French press 225 TL, Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL, Cam fincan 225 TL, Su bardağı seti 150 TL Peki, 4 Kasım'da ŞOK'a neler gelecek? İşte ürünlerin fiyatları ve katalogda yer alan

HABERİN ÖZETİ

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.
ŞOK Market, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile ev tekstilinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar çeşitli indirimler sunuyor.
Kış aylarına yönelik battaniye ve nevresim takımları, leopar desenli ürünler, pelüş terlikler ve çantalar kataloğun öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
Kapsül kahve makinesi 3.999 TL, Türk Kahvesi makinesi 2.199 TL, su ısıtıcı 2.099 TL, mini kamera 750 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Çeşitli mutfak ürünleri arasında cam kapaklı siyah emaye tencere (250-399-450 TL), French press (225 TL), cam fincan (225 TL) ve su bardağı seti (150 TL) bulunuyor.
Elektronik ürünler kategorisinde Selfie wireless powerbank 799 TL, Bluetooth Hoporlör 550 TL ve ördek figürlü hoparlör 499 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Ev tekstili ürünleri arasında çift kişilik nevresim takımı seti ve çift kişilik battaniye 999 TL, TV battaniyesi 299 TL olarak yer alıyor.
Kadın giyim ürünleri olarak kadın pijama takımı 799 TL, kadın pelüş terlik 275 TL, leopar desenli triko kazak 799 TL ve kadın omuz çantası 599 TL fiyatlarıyla raflarda olacak.
Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.

 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

 

Kapsül kahve makinesi 3.999 TL 

Türk Kahvesi makinesi 2.199 TL 

Su Isıtıcı 2.099 TL 

Mini Kamera 750 TL 

Figürlü Telefon tutucu 299 TL 

Oyun konsolu 125 TL 

Figürlü şarj kablosu 175 TL 

Aksesuarlı kulaklık 499 TL 
 

 

 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Selfie wireless powerbank 799 TL 

Bluetooth Hoporlör 550 TL 

Ördek figürlü hoporlör 499 TL 

Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL 

Çelik kızartma teli 499 TL 

French press 225 TL 

Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL 

Cam fincan 225 TL 

Su bardağı seti 150 TL 
 

 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Cam kase 75 TL 

Kapaklı cam şişe 150 TL 

Bıçak seti 175 TL 

Kasa çeşitleri 100-50 TL 

Kepçe altlığı 50 TL 

Cam Baharatlık çeşitleri 50 TL 

Kasa 6'lı 225 TL 
 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Çay takımı 8 parça 350 TL 

Fincan/Kupa 2'li 100 TL

Borcam kase 125 TL 

Tatlı tabağı 2'li 250 TL 

Çift kişilik nevresim takımı seti 999 TL 

Çift Kişilik Battaniye 999 TL 

TV Battaniyesi 299 TL 
 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Kadın pijama takımı 799 TL 

Kadın pelüş terlik 275 TL 

Leopar desenli triko kazak 799 TL 

Kadın fular 100 TL 

Pelüş makyaj çantası çeşitleri 299-350 TL

Kadın omuz çantası 599 TL
 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Fırın eldiven 125 TL 

Mutfak önlüğü 125 TL 

Metal desenli çerezlik ve sunumluk tepsi 125 TL

Desenli teneke kokulu mum 125 TL 

Desenli boton mum 125 TL 
 

4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor

Leopar desenli kulaklık 499 TL 

Parfümlü kolonya çeşitleri 199 TL

Yüz yıkama köpüğü 99 TL 

Lasyon 239 TL

Bebek bezi 455 TL 

Toz deterjan 399 TL 

Şampuan çeşitleri 175 TL 

Yumuşatıcı çeşitleri 269 TL 

Deodorant çeşitleri

ETİKETLER
#Aktüel Ürünler
#Katalog
#Şok
#indirimli ürünler
#4 Kasım
#Ekonomi
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