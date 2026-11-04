ŞOK 4 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, yeni haftada alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren ŞOK mağazalarında geçerli olacak kampanyada mutfak ürünlerinden ev tekstiline, elektronik aksesuarlardan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Kış aylarına yönelik battaniye ve nevresim takımlarının yanı sıra leopar desenli kazak, pelüş terlik ve çantalar da bu haftanın kataloğunda öne çıkıyor. Selfie wireless powerbank 799 TL, Bluetooth Hoporlör 550 TL, Ördek figürlü hoporlör 499 TL, Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL , Çelik kızartma teli 499 TL, French press 225 TL, Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL, Cam fincan 225 TL, Su bardağı seti 150 TL Peki, 4 Kasım'da ŞOK'a neler gelecek? İşte ürünlerin fiyatları ve katalogda yer alan indirimli ürünler…

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HABERİN ÖZETİ 4 Kasım ŞOK aktüel ürünler afişi 2026! Oyun konsolu, su ısıtıcı, kızartma teli ve leopar desenli ürünler geliyor ŞOK Market, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile ev tekstilinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar çeşitli indirimler sunuyor. Kış aylarına yönelik battaniye ve nevresim takımları, leopar desenli ürünler, pelüş terlikler ve çantalar kataloğun öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Kapsül kahve makinesi 3.999 TL, Türk Kahvesi makinesi 2.199 TL, su ısıtıcı 2.099 TL, mini kamera 750 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Çeşitli mutfak ürünleri arasında cam kapaklı siyah emaye tencere (250-399-450 TL), French press (225 TL), cam fincan (225 TL) ve su bardağı seti (150 TL) bulunuyor. Elektronik ürünler kategorisinde Selfie wireless powerbank 799 TL, Bluetooth Hoporlör 550 TL ve ördek figürlü hoparlör 499 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Ev tekstili ürünleri arasında çift kişilik nevresim takımı seti ve çift kişilik battaniye 999 TL, TV battaniyesi 299 TL olarak yer alıyor. Kadın giyim ürünleri olarak kadın pijama takımı 799 TL, kadın pelüş terlik 275 TL, leopar desenli triko kazak 799 TL ve kadın omuz çantası 599 TL fiyatlarıyla raflarda olacak.

Kapsül kahve makinesi 3.999 TL

Türk Kahvesi makinesi 2.199 TL

Su Isıtıcı 2.099 TL

Mini Kamera 750 TL

Figürlü Telefon tutucu 299 TL

Oyun konsolu 125 TL

Figürlü şarj kablosu 175 TL

Aksesuarlı kulaklık 499 TL



Selfie wireless powerbank 799 TL

Bluetooth Hoporlör 550 TL

Ördek figürlü hoporlör 499 TL

Cam kapaklı siyah emaye tencere 250-399-450 TL

Çelik kızartma teli 499 TL

French press 225 TL

Altlıklı cam sabunluk seti 275 TL

Cam fincan 225 TL

Su bardağı seti 150 TL



Cam kase 75 TL

Kapaklı cam şişe 150 TL

Bıçak seti 175 TL

Kasa çeşitleri 100-50 TL

Kepçe altlığı 50 TL

Cam Baharatlık çeşitleri 50 TL

Kasa 6'lı 225 TL



Çay takımı 8 parça 350 TL

Fincan/Kupa 2'li 100 TL

Borcam kase 125 TL

Tatlı tabağı 2'li 250 TL

Çift kişilik nevresim takımı seti 999 TL

Çift Kişilik Battaniye 999 TL

TV Battaniyesi 299 TL



Kadın pijama takımı 799 TL

Kadın pelüş terlik 275 TL

Leopar desenli triko kazak 799 TL

Kadın fular 100 TL

Pelüş makyaj çantası çeşitleri 299-350 TL

Kadın omuz çantası 599 TL



Fırın eldiven 125 TL

Mutfak önlüğü 125 TL

Metal desenli çerezlik ve sunumluk tepsi 125 TL

Desenli teneke kokulu mum 125 TL

Desenli boton mum 125 TL



Leopar desenli kulaklık 499 TL

Parfümlü kolonya çeşitleri 199 TL

Yüz yıkama köpüğü 99 TL

Lasyon 239 TL

Bebek bezi 455 TL

Toz deterjan 399 TL

Şampuan çeşitleri 175 TL

Yumuşatıcı çeşitleri 269 TL

Deodorant çeşitleri