Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski

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İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'de kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle iki ilin bazı ilçeleri için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
Rize'nin Merkez, Güneysu, Derepazarı, Hemşin, İyidere, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Artvin'in Borçka, Hopa, Murgul, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri için turuncu kodlu uyarı verildi.
Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için de sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bakanlık, beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel uyarılarının takip edilmesi istendi.
https://x.com/csbgovtr/status/2117971159782244716