Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'de kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle iki ilin bazı ilçeleri için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yarın Rize ve Artvin'de kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Rize ve Artvin'in bazı ilçeleri için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

RİZE VE ARTVİN'DE TURUNCU ALARM

Rize'nin Merkez, Güneysu, Derepazarı, Hemşin, İyidere, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Artvin'in Borçka, Hopa, Murgul, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri için turuncu kodlu uyarı verildi.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

SEL, HEYELAN VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Bakanlık, beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel uyarılarının takip edilmesi istendi.

https://x.com/csbgovtr/status/2117971159782244716