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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:11

Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 ile turuncu ve 17 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM'nin verilerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sarı ve turuncu alarm verilen illerde yaşayan vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 17:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yarın sabah saatlerinden itibaren ve 'de kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle iki ilin bazı ilçeleri için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yarın Rize ve Artvin'de kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
Rize ve Artvin'in bazı ilçeleri için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

RİZE VE ARTVİN'DE TURUNCU ALARM

Rize'nin Merkez, Güneysu, Derepazarı, Hemşin, İyidere, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Artvin'in Borçka, Hopa, Murgul, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri için turuncu kodlu uyarı verildi. 

Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 19 ile alarm! Uyarılar peş peşe geliyor: Sel, heyelan ve hortum riski

SEL, HEYELAN VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Bakanlık, beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel uyarılarının takip edilmesi istendi.

https://x.com/csbgovtr/status/2117971159782244716

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#Rize
#meteoroloji genel müdürlüğü
#artvin
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Turuncu Kod
#Gündem
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