AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak

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İstanbul
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağmur gün boyu devam edecek, hava sıcaklığı ise gece saatlerinde 12 dereceye kadar düşecek. Saat 16:00 ile 22.00 arasında fırtınan hızı saat 60 kilometreye kadar uzanırken, yağışlar perşembe günü azalırken, İstanbul’u hafta sonu yağışsız ancak soğuk bir hava bekliyor.
Hafta başından bu yana sağanak yağmurun etkisi altına olan İstanbul’da 4 Kasım Çarşamba günü de yağışla başladı. Kent genelinde hava sıcaklıkları 12-16 derece aralığında seyredecek. Ancak AKOM, vatandaşları saat 16:00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek fırtınaya karşı uyardı. Poyrazın hızının saat 40-60 km olması beklenirken, Perşembe günü itibariyle yağışlar azalarak kenti terk edecek.
İstanbul’da hafta boyunca beklenen hava durumu ise şu şekilde:
4 Kasım 2026 Çarşamba: Yağışlı ve fırtınalı geçecek. Hava sıcaklıkları ise 12-16 derece arasında değişecek.
5 Kasım 2026 Perşembe: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, hava sıcaklığı ise 9-13 derece
6 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 8-12 derece
7 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı 8-13 derece
8 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 7-15 derece