AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağmur gün boyu devam edecek, hava sıcaklığı ise gece saatlerinde 12 dereceye kadar düşecek. Saat 16:00 ile 22.00 arasında fırtınan hızı saat 60 kilometreye kadar uzanırken, yağışlar perşembe günü azalırken, İstanbul’u hafta sonu yağışsız ancak soğuk bir hava bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, yağışların Perşembe gününden itibaren azalarak kenti terk etmesi ve hafta sonu soğuk bir havanın hakim olması bekleniyor. Sağanak yağmurun gün boyu sürmesi ve gece sıcaklığın 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. AKOM, saat 16:00 ile 22:00 arasında hızı 40-60 km'ye ulaşacak poyraz fırtınasına karşı uyarıda bulundu. Perşembe günü yağışların hafifleyip azalarak kenti terk edeceği, hafta sonu ise yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olacağı bildirildi. 4 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 12-16 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

Hafta başından bu yana sağanak yağmurun etkisi altına olan İstanbul’da 4 Kasım Çarşamba günü de yağışla başladı. Kent genelinde hava sıcaklıkları 12-16 derece aralığında seyredecek. Ancak AKOM, vatandaşları saat 16:00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek fırtınaya karşı uyardı. Poyrazın hızının saat 40-60 km olması beklenirken, Perşembe günü itibariyle yağışlar azalarak kenti terk edecek.

İstanbul’da hafta boyunca beklenen hava durumu ise şu şekilde:

4 Kasım 2026 Çarşamba: Yağışlı ve fırtınalı geçecek. Hava sıcaklıkları ise 12-16 derece arasında değişecek.

5 Kasım 2026 Perşembe: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, hava sıcaklığı ise 9-13 derece

6 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 8-12 derece

7 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı 8-13 derece

8 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 7-15 derece