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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:34

AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak

AKOM İstanbul’da beklenen hava durumu raporunu kamuoyu ile paylaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağış gün boyunca aralıklarla devam edecek. Ancak saat 16:00-22.00 arasında fırtınanın etkisiyle yağış kuvvetini artıracak. Metrekareye 35 kilograma kadar yağış düşecek. İşte ayrıntılar…

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Editor
 Şenay Yurtalan
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AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:34

tarafından yapılan açıklamaya göre gün boyu devam edecek, hava sıcaklığı ise gece saatlerinde 12 dereceye kadar düşecek. Saat 16:00 ile 22.00 arasında fırtınan hızı saat 60 kilometreye kadar uzanırken, yağışlar perşembe günü azalırken, ’u hafta sonu yağışsız ancak soğuk bir hava bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, yağışların Perşembe gününden itibaren azalarak kenti terk etmesi ve hafta sonu soğuk bir havanın hakim olması bekleniyor.
Sağanak yağmurun gün boyu sürmesi ve gece sıcaklığın 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
AKOM, saat 16:00 ile 22:00 arasında hızı 40-60 km'ye ulaşacak poyraz fırtınasına karşı uyarıda bulundu.
Perşembe günü yağışların hafifleyip azalarak kenti terk edeceği, hafta sonu ise yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olacağı bildirildi.
4 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 12-16 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

 

AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak

Hafta başından bu yana sağanak yağmurun etkisi altına olan İstanbul’da 4 Kasım Çarşamba günü de yağışla başladı. Kent genelinde hava sıcaklıkları 12-16 derece aralığında seyredecek. Ancak AKOM, vatandaşları saat 16:00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek fırtınaya karşı uyardı. Poyrazın hızının saat 40-60 km olması beklenirken, Perşembe günü itibariyle yağışlar azalarak kenti terk edecek.

 

AKOM saat vererek uyardı: Fırtınanın hızı 60 kilometreye ulaşacak

İstanbul’da hafta boyunca beklenen hava durumu ise şu şekilde:

4 Kasım 2026 Çarşamba: Yağışlı ve fırtınalı geçecek. Hava sıcaklıkları ise 12-16 derece arasında değişecek.

5 Kasım 2026 Perşembe: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, hava sıcaklığı ise 9-13 derece

6 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 8-12 derece

7 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu. Hava sıcaklığı 8-13 derece

8 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 7-15 derece

ETİKETLER
#İstanbul
#hava sıcaklığı
#Fırtına
#sağanak yağmur
#Akom
#Gündem
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