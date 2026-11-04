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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:15

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart’ı mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray, gözünü şimdiden ocak ayına dikti. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ekibinde aradığını bulamayan genç yıldız için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:15

Devler Ligi’nin 4. haftasında ’ta konuk ettiği Almanya’nın yenilgisiz temsilcisi ’ı Aleksey Batrakov’un golleriyle 2-0 mağlup eden , puanını 6’ya yükseltti. 

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

Sporting ve Barcelona mağlubiyetleriyle başladığı Avrupa macerasında Lille zaferinin ardından Alman ekibini de deviren Cimbom, hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da yoluna doludizgin devam ediyor.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

Saha içindeki bu başarılı tablo sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, yönetim ve teknik heyet bir yandan da ocak ayındaki ara transfer dönemi için kollarını sıvadı.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

ORTA SAHADA HEDEF "NET" BİR İSİM

Kadroda yer alan İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu gibi isimlerden beklenen istikrarlı katkıyı alamayan Galatasaray, orta saha hattını dünya çapında ve doğrudan skora etki edecek 'net' bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Başkan ’in uzun süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği o isim ise yeniden gündemin zirvesine oturdu.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

BAŞKAN ÖZBEK VE OKAN BURUK'UN ORTAK GÖZDESİ

Daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde de sarı-kırmızılıların radarına giren ancak tercihi İtalya'dan yana kullanan Christ Oulai, yeniden Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasına yazıldı. 

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

Teknik direktör ’un da kadrosunda görmeyi çok istediği 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için, İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar harekete geçiyor.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fiorentina forması giyen genç futbolcu Serie A'ya tam anlamıyla adapte olamadı ve Çizme'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

22 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde İtalyan kulübünün kapısını 22 milyon euro'luk resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor. Fildişi Sahilli yıldızın da İtalya'da yaşadığı uyum sorununu aşamayacağı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği ve Fiorentina yönetimiyle görüşerek bonservisinde kolaylık talep edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

Başkan Dursun Özbek'in tüm imkanları seferber edeceği bu transfer operasyonunun, ocak ayında sarı-cimbomun en büyük hamlesi olması bekleniyor.

Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor
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#galatasaray
#okan buruk
#Futbol
#dursun özbek
#stuttgart
#rams park
#Spor
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