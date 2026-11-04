Galatasaray'da Stuttgart zaferi sonrası transfer müjdesi! Dursun Özbek, 22 milyon euroluk yıldız için devreye giriyor

Devler Ligi’nin 4. haftasında RAMS Park’ta konuk ettiği Almanya’nın yenilgisiz temsilcisi Stuttgart’ı Aleksey Batrakov’un golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 6’ya yükseltti.

Sporting ve Barcelona mağlubiyetleriyle başladığı Avrupa macerasında Lille zaferinin ardından Alman ekibini de deviren Cimbom, hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da yoluna doludizgin devam ediyor.

Saha içindeki bu başarılı tablo sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, yönetim ve teknik heyet bir yandan da ocak ayındaki ara transfer dönemi için kollarını sıvadı.

ORTA SAHADA HEDEF "NET" BİR İSİM

Kadroda yer alan İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu gibi isimlerden beklenen istikrarlı katkıyı alamayan Galatasaray, orta saha hattını dünya çapında ve doğrudan skora etki edecek 'net' bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Başkan Dursun Özbek’in uzun süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği o isim ise yeniden gündemin zirvesine oturdu.

BAŞKAN ÖZBEK VE OKAN BURUK'UN ORTAK GÖZDESİ

Daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde de sarı-kırmızılıların radarına giren ancak tercihi İtalya'dan yana kullanan Christ Oulai, yeniden Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasına yazıldı.

Teknik direktör Okan Buruk’un da kadrosunda görmeyi çok istediği 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için, İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar harekete geçiyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fiorentina forması giyen genç futbolcu Serie A'ya tam anlamıyla adapte olamadı ve Çizme'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

22 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde İtalyan kulübünün kapısını 22 milyon euro'luk resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor. Fildişi Sahilli yıldızın da İtalya'da yaşadığı uyum sorununu aşamayacağı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği ve Fiorentina yönetimiyle görüşerek bonservisinde kolaylık talep edeceği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in tüm imkanları seferber edeceği bu transfer operasyonunun, ocak ayında sarı-cimbomun en büyük hamlesi olması bekleniyor.